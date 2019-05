Se Trump legittima la schiuma complottista cacciata da quasi tutti i social media

ilfoglio

(Di mercoledì 8 maggio 2019) Alex Jones e Paul Joseph Watson sono due complottisti americani cacciati daiche hanno chiesto al presidente americano Donalddi fare pressione sulle aziende tech per essere riammessi su quelle piattaforme, che garantivano loro molta visibilità e anche profitti. Dire “complottisti

vulepsi : @aldoalpegiani @ilpost Alle associazioni non governative, perche’ quando li mandava ad hamas israele li aveva blocc… - SilvanaHansb : RT @Linkiesta: Salvini scimmiotta Trump, non sapendo che il mondo delle armi made in Usa affronta un momento sconvolgente. Il Vicepremier l… - AlessaBartoloni : RT @Giul_Granato: #Guaido è una marionetta. Chi conduce le operazioni del #GolpeDeEstado in #Venezuela sono gli #USA. Qui #Pompeo, segretar… -