Se lo fai ancora ti spezziamo le dita” Valentina denuncia minacce gravi alle forze

WTA Madrid – Camila Giorgi dà forfait : il polso fa ancora male - la tennista azzurra non ci sarà : Camila Giorgi costretta a saltare il WTA di Madrid: la tennista italiana ancora fuori per il solito problema al polso che la sta limitando da diverse settimane Dopo aver saltato Praga e Istanbul, nonchè aver fatto da spettatrice alla sconfitta dell’Italia di Fed Cup contro la Russia, Camila Giorgi ha annunciato il suo forfait anche dal WTA Premier di Madrid. La tennista azzurra è ancora alle prese con il consueto problema al polso ...

Internazionali di Roma - la Sharapova da forfait : ancora problemi alla spalla : La russa Maria Sharapova n on giocherà gli Internazionali Bnl d'Italia in programma la Foro Italico a Roma dal 6 al 19 maggio. La 32enne tennista russa, attuale numero 28 del ranking mondiale e tre ...

Internazionali d’Italia – Maria Sharapova dà forfait : la spalla fa ancora male - la russa a Roma non ci sarà : Maria Sharapova costretta a saltare gli Internazionali d’Italia per infortunio: la tennista russa non sarò presente a Roma a causa di un problema alla spalla Il tabellone femminile degli Internazionali d’Italia perde una delle sue giocatrici di punta. Maria Sharapova, 3 volte vincitrice al Foro Italico, ha annunciato il suo forfait dal torneo capitolino nel quale era attesa dal 6 al 19 maggio. Sharapova salterà ...

Tennis - Masters 1000 Madrid : Juan Martin del Porto ancora a rischio forfait : Prosegue il 2019 travagliato di Juan Martin del Potro. L’argentino, che ha giocato per l’ultima volta a febbraio nei quarti di finale di Delray Beach, non sa ancora se sarà in grado di partecipare al Masters 1000 di Madrid. Se, per una volta, il polso ha dato tregua al classe 1988, in questa annata è il ginocchio ad aver fatto le bizze per il nativo di Tandil, tanto da aver messo del Potro di fronte alla scelta se operarsi, o ...

FS chiede la proroga della proroga - i tempi per Alitalia si allungano ancora. Lega attacca Di Maio : "fai presto" : Quando si parla di Alitalia, il tempo sembra allargarsi e restringersi a piacimento dei soggetti coinvolti. Non c'è scadenza che tenga e nemmeno quella odierna (sulla presentazione del consorzio e dell'offerta vincolante) è stata rispettata. Ormai, sembra quasi che non se ne stupisca più nessuno.Intorno al governo - soprattutto al vicepremier Luigi Di Maio che ha in mano il dossier - il cerchio si sta però ...

WTA Praga - ancora un forfait per Camila Giorgi : il nono da inizio anno : Camila Giorgi ancora alle prese con problemi fisici che non le permetteranno di essere ai nastri di partenza in quel di Praga Camila Giorgi sta vivendo un’annata nera. La tennista italiana si è ritirata anche dal torneo WTA di Praga che inizierà domani. Si tratta del nono forfait della Giorgi da inizio stagione, un’ecatombe per la tennista che non sta riuscendo a trovare ritmo a causa dei problemi fisici che la perseguitano. ...