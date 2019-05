Sanità | “8 milioni di italiani senza cure | aiuto dall’assistenza integrativa”

meteoweb.eu

(Di mercoledì 8 maggio 2019) Malati cronici, a basso reddito o non autosufficienti. Sono 8,1gli(13,5% del totale) che oggi “non hanno più la possibilità di essere assistiti dallo Stato nei loro percorsi di cura e il trend non sembra rallentare. Introducendo in modo organico un ‘Secondo pilastro sanitario integrativo’ si raddoppierebbe il diritto alla salute degliche non sarebbero più costretti a subire le lunghe attese del Ssn“. E’ l’analisi di Roberto Vecchietti, amministratore delegato e direttore generale di Rbm assicurazione salute, nel suo libro presentato oggi alla Camera ‘La salute è un diritto. Di tutti’ (Egea). “Il Ssn negli ultimi 10 anni ha infatti ridotto la propria capacità assistenziale di oltre il 10% (dal 97,6% all’86,5%). A farne le spese sono stati appunto 8,1di, prevalentemente i cittadini già ammalati ...

