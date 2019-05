San Benedetto | Piumino e Rosita | il 12 maggio la presentazione

San Benedetto - husky taglia la strada alle auto in autostrada. Rallentamenti lungo la corsia Sud : SAN Benedetto DEL TRONTO - Problemi in autostrada, lungo la corsia diretta a Sud in territorio di San Benedetto a causa di un cane che è finito sulla carreggiata ed ha iniziato a vagare spaesato tra ...

''Miss Mamma Italiana 2019'' - l'ascolana Marchetti vince la selezione a San Benedetto : Le mamme interessate a partecipare al Concorso a loro dedicato, le iscrizioni sono gratuite,, possono contattare la Te.Ma Spettacoli al numero 0541 344300 oppure consultare il sito www.

Mare : marineria di San Benedetto a pesca di plastica : La marineria di San Benedetto del Tronto uscira’ con le proprie barche per pescare i pesci ma anche per liberare il Mare Adriatico dalla plastica. Lo prevede il progetto “A pesca di plastica”. Per trenta giorni, a partire da lunedi’, i fondali antistanti la cittadina rivierasca saranno puliti dalla flotta attrezzata per la pesca a strascico. L’obiettivo della massiccia operazione che coinvolge non solo i pescatori, ...

San Giuseppe Benedetto Cottolengo - il genio del bene : Anche Camillo Cavour ne aveva grande stima: 'È un uomo semplice', diceva di lui, 'ha fondato un'opera mirabile sostenuta da un sol uomo che altro non possiede al mondo che gli inesauribili tesori di ...

A San Benedetto il 27 e 28 aprile L'Antico e le Palme : Anticipiamo la partecipazione di esperti nel campo dell'antiquariato con 4 conferenze che indagheranno il mondo antico a 360° aperte a tutti coloro che vorranno saperne di più di questo mondo ricco ...

Lucia Benedetto uccisa dal figlio/ Sesto - trovata sua impronta inSanguinata sul muro : Lucia Benedetto uccisa dal figlio Corrado Badagliacca nella sua casa a Sesto: il 21enne trasferito in psichiatria, sua impronta insanguinata sul muro.

Sesto San Giovanni. Corrado Badagliacca arrestato per l’omicidio di Lucia Benedetto : E’ scattato il fermo per Corrado Badagliacca. Il ragazzo di 21 anni di Sesto San Giovanni è stato bloccato dai

Sesto San Giovanni. Uccisa Lucia Di Benedetto : si cerca il figlio : Femminicidio a Sesto San Giovanni, alle porte di Milano. La vittima è Lucia Di Benedetto, 49 anni. La donna sul

Incendio a San Benedetto Val di Sambro - paura in villa. Pompiere ferito : San Benedetto Val di Sambro, Bologna,, 22 aprile 2019 " Pasquetta di paura per le persone che abitano nella villa coinvolta in un Incendio nel primo pomeriggio. Un vigile del fuoco è rimasto ferito ...

Benedetto XIV - l’ironico pontefice che propose di Santificare le parolacce : Passato alla storia per il mecenatismo nelle arti e nelle scienze, e anche per i duri provvedimenti contro gli ebrei, papa Benedetto XIV ha collezionato una serie di aneddoti sulla sua personalità davvero ironica ed irriverente: bolognese, nella sua parlata dialettale il pontefice era solito inserire numerose parolacce. Tanto che, all'ennesimo richiamo da parte dei suoi cardinali, un giorno propose addirittura di santificarle.Continua a leggere

San Benedetto - beve e si mette al volante. Poi incontra la polizia. Pasqua da dimenticare per un automobilista : SAN Benedetto DEL TRONTO - Etilometro positivo, nella notte, per un automobilista sorpreso, dalla polizia stradale di Ascoli, alla guida di un'auto dopo aver bevuto oltre il limite consentito. E' il ...

Figli di nessuno - dopo Sanremo c è il nuovo lavoro di Fabrizio Moro 'È' un disco benedetto' : Figli di nessuno è il titolo del nuovo album di Fabrizio Moro , il primo dopo la vittoria a Sanremo lo scorso anno, decimo lavoro di una carriera quasi ventennale, che lo ha visto diventare uno degli ...

Notte al buio per il centro di San Benedetto. Via Fiscaletti - viale Moretti e viale Buozzi nell'oscurità : SAN BENEDETTO DEL TRONTO - Notte al buio per parte del centro di San Benedetto. Per l'intera nottata, infatti, tutta l'area di viale Buozzi, via Pasqualetti, via Paolini e la zona del sottopassaggio ...

Test e prove sulla struttura del ponte di San Benedetto - i controlli continueranno anche nei prossimi giorni : Sono andati avanti per tutto il giorno i Test e le prove strumentali previste per oggi sul ponte di San Benedetto. Alle nove come preannunciato è scattato lo stop alla circolazione. E da quel momento ...