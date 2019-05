Salvini | prima sconfitta sul caso Siri La resa dei conti col premier alle urne

Luigi Di Maio - prima del voto su Siri la vergogna estrema : "Perché Salvini lo protegge" : prima di incassare la vittoria politica, Luigi Di Maio spargeva veleno tra i 5 Stelle e dubbi maliziosi su Armando Siri. Il sottosegretario leghista, indagato per corruzione, fino a poche ore fa è stato difeso a spada tratta da Matteo Salvini, e solo un accordo politico prima del CdM tra il premier

Scuola - Di Maio risponde a Salvini : ‘Ecco a cosa pensare prima del grembiule’ : Il vicepremier Luigi Di Maio, nel corso di un’intervista rilasciata a vari organi di stampa, ha voluto toccare l’argomento ‘grembiule’, tirato in ballo dal ‘collega’ di Governo, Matteo Salvini, in occasione di un suo comizio elettorale tenutosi a San Giuliano Terme (Pisa). Il leader del Movimento 5 Stelle ritiene che ci siano cose più importanti da risolvere in ambito scolastico che pensare ai ...

Modena - scontri tra centri sociali e polizia prima del comizio di Salvini : Matteo Salvini ha una fitta agenda ricca di appuntamenti elettorali in questi giorni, stamattina era a Parma, poi a Reggio Emilia, alle 14:30 a Modena, ma prima di arrivare, nel luogo in cui era programmato il suo comizio, sono arrivati i ragazzi del centro sociale Guernica, che hanno protestato contro di lui. Ci sono stati dei lanci di sassi all'ingresso del parco Novi Sad contro le forze dell'ordine che hanno risposto con una carica.A dire ...

Matteo Salvini e Giuseppe Conte - telefoni bollenti. Il clamoroso giro di chiamate prima di far fuori Siri : Nel pasticcio Siri a Palazzo Chigi "c'è una sola cosa che i leghisti considerano (vagamente) positiva", scrive il Corriere della Sera. Il fatto che il premier Giuseppe Conte, ormai grillino allo scoperto, abbia avuto almeno la decenza di avvertire, o quantomeno provare a farlo, Matteo Salvini. In ma

Salvini in Ungheria elogia il muro di Orban : 'migranti vanno fermati prima dell'ingresso in Ue' : 'Il problema non è ridistribuire quelli già presenti ma non farli arrivare'. Il nostro ministro dell'Interno visita il muro che Budapest ha edificato per evitare ingressi indesiderati