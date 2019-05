Salvini | chiudere tutti i negozi di cannabis

Salvini 'Chiuderemo negozi di cannabis - la droga è emergenza nazionale' : Chiudere tutti i negozi che vendono cannabis e vietare ogni tipo di festa legata alla canapa. È la nuova mission del ministro dell'Interno Salvini annunciata al termine dell'incontro coi ...

Salvini : "Chiuderemo negozi di cannabis" : Ancora un argomento di scontro all'interno del governo tra Lega e Cinquestelle. "Gli unici ad essere soddisfatti saranno gli spacciatori" dice il senatore Mantero

Salvini : 'Chiuderemo uno per uno i negozi di cannabis light' : 'Faremo controlli a tappeto e chiederò da domani la chiusura uno per uno di tutti questi presunti negozi turistici di cannabis , che peraltro vendono droga anche ai minori e che per quanto mi riguarda ...

Salvini : "Chiuderemo uno per uno i negozi di cannabis light" : "Faremo controlli a tappeto e chiederò da domani la chiusura uno per uno di tutti questi presunti negozi turistici di cannabis, che peraltro vendono droga anche ai minori e che per quanto mi riguarda vanno sigillati dal primo all'ultimo". Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini, che ha incontrato le comunità terapeutiche al Viminale. "Ce ne sono ormai più di mille - ha attaccato Salvini - al di fuori di ogni regola e ...

Salvini : chiuderemo tutti i centri sociali - sono utili come i campi rom : "chiuderemo tutti i centri sociali: l'utilità sociale di quei centri è pari a quelli dei campi Rom". Lo ha detto dal palco a Pavia Matteo Salvini. Il vicepremier leghista ha aggiunto: "Da ministro sono stanco di vedere le forze dell'ordine che rischiano la vita per arrestare gli spacciatori e poi se li ritrovano in giro il giorno dopo. Voglio un Paese che abbia diritti ma anche doveri per questo lavoro a una legge che garantisca la ...

Che Tempo Che Fa - Saviano contro Salvini : "I porti non si possono chiudere. Chi lo dice mente. Vi prego - informatevi!" : Un'umanità in guerra: potrebbe essere questo il titolo del blocco di Che Tempo Che Fa che ha visto ospiti, insieme, Aboubakar Soumahoro, il giovanissimo don Mattia Ferrari, imbarcato sulla Mare Jonio della Mediterranea, e Roberto Saviano in collegamento da New York.prosegui la letturaChe Tempo Che Fa, Saviano contro Salvini: "I porti non si possono chiudere. Chi lo dice mente. Vi prego, informatevi!" pubblicato su TVBlog.it 05 maggio 2019 ...

Il Papa sferza Orban e Salvini'Non chiudere la porta ai migranti' : "A voi, che conoscete il dramma dell'emigrazione, mi permetto di suggerire di non chiudere gli occhi, il cuore e la mano - come e nella vostra tradizione - a chi bussa alle vostre porte". Lo ha dichiarato Papa Francesco nel suo discorso all'incontro con le autorità in piazza Atanas Burov a Sofia Segui su affaritaliani.it

Landini a Salvini - chiudere Casapound : "Lo vorrei ricordare al ministro Salvini, che se vuole rispettare la Costituzione su cui ha giurato non deve chiudere i porti, ma deve chiudere le sedi di Casapound". Così Maurizio Landini, segretario ...

Pd - Salvini voleva chiudere prefetture : ANSA, - ROMA, 18 APR - "Più poteri ai prefetti? E' l'ennesimo esempio di trasformismo. Ricordo che Salvini in campagna elettorale diceva che le prefetture andavano chiuse perché antidemocratiche?e ...

Radio Radicale - Salvini : «Meglio tagliare gli stipendi dei dirigenti piuttosto che chiudere altre voci» : A sera arriva la voce che ci aspettava, quella di Matteo Salvini, che si mette di traverso anche su questo tema, sollecitato anche dai suoi parlamentari. E dice apertamente: «: Io preferirei venissero ...

Di Maio e Salvini - il duello tv finisce con un pareggio : 'Chiudere tutti i campi rom' : Nel duello tv a distanza tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio, l'unico punto sul quale i due vicepremier si sono ritrovati d'accordo è stata la volontà di chiudere al più presto tutti i campi rom. Dopo ...

Salvini e Di Maio in tv : "Chiudere tutti i campi rom" : ... anche attraverso le Scuole della Pace, luoghi in cui i più piccoli apprendono a vivere insieme nel rifiuto di ogni violenza,, la formazione e l'inserimento nel mondo del lavoro, incontra ...