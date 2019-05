Salute | lo studio | gli effetti dei social sulla vita degli adolescenti sono limitati

Uomini e Donne - Maria De Filippi allontana Fabrizio dallo studio : "Fossi in te - Saluterei cordialmente Gemma..." : Giovedì 25 aprile 2019, è andata in onda una nuova puntata del Trono Over di Uomini e Donne, il programma condotto da Maria De Filippi e in onda su Canale 5.La puntata di giovedì ha avuto, come protagonista, soprattutto Fabrizio, il Cavaliere 42enne, giunto a Uomini e Donne con l'obiettivo di corteggiare Gemma che, come sappiamo, invece, ha qualche annetto in più di lui. prosegui la letturaUomini e Donne, Maria De Filippi allontana ...

Patatine fritte - nuovo studio rivela che fanno bene alla Salute. I motivi e condizioni : I risultati della ricerca hanno implicazioni significative per la scienza e la nutrizione alimentare e portano a ripensare il modo in cui percepiamo i cibi sani e malsani..

Pericoloso o no il Wi-Fi per la nostra Salute? L’ultimo studio : Il Wi-Fi costituire un pericolo per la nostra salute? Il dibattito è sempre aperto, c'è poco da fare. Molti vi sarete chiesti e vi starete ancora chiedendo se è o meno il caso di spegnere tutte le vostre apparecchiature prima di andare a dormire, in modo da non correre rischi inutili. L'ultimo studio condotto da Kenneth R. Foster (docente emerito dell’Università della Pennsylvania, negli USA), e riportato sulle pagine di 'educationnext.org', ...

Salute - l’esperto : presto gli italiani nello studio sulla riparazione del midollo : “Abbiamo deciso di coinvolgere nel nostro studio anche pazienti italiani”. Lo ha anticipato all’AGI Gregoire Courtine, titolare della Cattedra della International Paraplegic Foundation (IRP) presso il Politecnico Federale di Losanna (EPFL), che insieme a Jocelyne Bloch, neurochirurgo de Policlinico Universitario di Losanna, qualche mese fa hanno annunciato di esser riusciti a far camminare tre persone costrette su una sedia a ...

Vaccini - Bussetti : “Tutelare il diritto allo studio e alla Salute anche degli immunodepressi” : “Cara Beatrice Lorenzin dobbiamo tutelare il diritto allo studio dei nostri ragazzi e al contempo salvaguardare il diritto alla salute di tutti, anche degli immunodepressi. Bisogna lavorare per questo. Evitando di strumentalizzare il tema per finalità politiche”. Lo scrive su twitter Marco Bussetti, ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca rispondendo ad un tweet dell’ex ministro della Sanità Lorenzin con ...

Salute - lo studio : app con la realtà virtuale per superare l’acrofobia : realtà virtuale per superare la paura dell’altezza. Un team di ricercatori olandesi della Vrije Universiteit Amsterdam e dell’Università di Twente, guidati da Tara Donker, ha sviluppato ‘ZeroPhobia’, un trattamento tramite App che – con l’aiuto di uno smartphone e un semplice visore per la realtà virtuale – è stato studiato per combattere l’acrofobia. I risultati della sperimentazione sono ...

Salute - lo studio italiano : dimagrire riduce la cefalea e migliora la qualità della vita : Nelle persone in sovrappeso che soffrono di emicrania, dimagrire permette di ridurre la cefalea e migliora la qualità della vita. E’ questo il risultato di uno studio presentato da Claudio Pagano, endocrinologo e professore associato di medicina interna all’Università di Padova, sabato a New Orleans nel corso di Endo 2019, il meeting annuale della Società americana di endocrinologia. “Nelle persone che soffrono di emicrania e ...

Studi polari : la Salute dell'Artico in un nuovo studio : Secondo le stime attuali, la regione Artica subirà gli effetti più rilevanti del cambiamento climatico globale . Si è già osservata una progressiva tendenza al riscaldamento dell'aria dell'ordine +1.

I cartoni della pizza potenzialmente dannosi per la Salute : uno studio lancia l'allarme : Secondo un'inchiesta portata avanti da "Salvagente", noto mensile scientifico, i cartoni di bassa qualità, utilizzati a volte anche nel confezionamento dei cibi, presenterebbero una quantità di Bisfenolo A superiore a quella consentita. Il Bpa è potenzialmente dannoso per la salute, poiché interferisce con il sistema endocrino e altera persino lo sviluppo ormonale. Nel nostro caso, sembra essere stato trovato soprattutto nei cartoni usati ...

Primo studio sul rapporto Salute cardio-metabolico e reattività vascolare : Un team di ricercatori internazionale coordinati dall'australiano Jordan Loader, per la prima volta ha condotto uno studio di meta-analisi sul rapporto tra reattività vascolare e stato di salute cardio-metabolico (obesità, diabete), dal quale è emerso che una condizione di obesità e/o diabete impattano negativamente sulla reattività vascolare. Mentre a Roma, presso il Senato, Daniela D'Angela, ricercatrice del Consorzio per la ricerca economica ...

Voli spaziali e Salute : un nuovo studio : Gli astronauti sono esposti per settimane o addirittura mesi alle radiazioni cosmiche e agli effetti della microgravità: una sfida fisica non da poco. Secondo una nuova ricerca condotta dalla Nasa, durante il volo spaziale si verifica negli astronauti un aumento della secrezione di ormoni dello stress come il cortisolo e l’adrenalina, fattori che inibiscono il sistema immunitario. Le cellule immunitarie dell’astronauta, in particolare quelle che ...