Salone del libro Torino, l’Aie: “Se c’è apologia del fascismo, CasaPound sarà esclusa” (Di mercoledì 8 maggio 2019) Ricardo Franco Levi, dal 2017 nuovo presidente dell'Associazione Italiana Editori (AIE), parla ai microfoni di Rai Radio 3 e interviene sulla polemica a poche ore dall'apertura del Salone del libro di Torino. Dopo l'esposto presentato dal Comune di Torino e dalla Regione Piemonte c'è la possibilità che Altaforte, casa editrice vicina a CasaPound, venga esclusa per apologia del fascismo.



zerocalcare : Ciao, non sarò al Salone del Libro la settimana prossima, non è stata una decisione semplice e non mi bastano 140 c… - stanzaselvaggia : La cosa più antifascista che si possa fare non è andare al Salone del libro o non andare al Salone del libro. È leggere un libro. - ilpost : Il museo di Auschwitz ha detto che non parteciperà al Salone del Libro di Torino se ci sarà anche la casa editrice… -