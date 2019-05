Salario minimo di 9 euro l’ora | ecco le professioni coinvolte dalla nuova legge

Salario minimo - Fraccaro : ''Indispensabile quello europeo - frenerà concorrenza sleale'' : Per Fraccaro per l'economia del Paese serve " più export ma servono anche meccanismi per aumentare la domanda interna sia nazionale che europea ". E il governo, ha ribadito Fraccaro, "sta lavorando ...

Salario minimo orario - la proposta del Pd apre ai sindacati : “Diamo dignità ai lavoratori” : Il Partito Democratico ha presentato al Senato una nuova proposta di legge sul Salario minimo orario in accordo con sindacati e associazioni. Non c'è la cifra minima a 9 euro lordi, come vorrebbe il Movimento 5 Stelle, ma si punta a tutelare i lavoratori non coperti dai contratti collettivi nazionali.Continua a leggere

'La Lega non perda la testa - avanti 4 anni e ora Salario minimo' - dice Di Maio : 'Vi confesso che negli ultimi giorni le provocazioni subìte sono state tante, ma il Movimento 5 Stelle resta disponibile ad andare avanti per altri 4 anni. Con senso di responsabilità e consapevolezza'...

"La Lega non perda la testa - avanti 4 anni e ora Salario minimo" - dice Di Maio : "Vi confesso che negli ultimi giorni le provocazioni subìte sono state tante, ma il Movimento 5 Stelle resta disponibile ad andare avanti per altri 4 anni. Con senso di responsabilità e consapevolezza". Lo scrive su Facebook il vicepremier e leader M5s Luigi Di Maio, che prosegue: "C'è molto da fare, come la nostra proposta di legge per introdurre un salario minimo in Italia e fissare una soglia di 9 ...

Di Maio : la Lega non perda la testa - avanti 4 anni e ora Salario minimo : Senza urlare o sbraitare, senza minacce al mondo, in poche ore, grazie soprattutto al lavoro del presidente Conte, siamo riusciti a salvare la vita a quelle persone e a fare in modo però che ad ...

Il Pd sfida il M5S sul Salario minimo : È sfida sul salario minimo tra Pd e M5s, Nicola Zingaretti presenta la propria proposta sui livelli minimi di retribuzione e risponde alla svolta a sinistra attuata da Luigi Di Maio per la campagna elettorale. La mossa del Pd entra proprio nel terreno scelto dai 5 stelle per recuperare voti, i democratici sfruttano le divisioni nella maggioranza pe...

Governo : Di Maio - entro agosto legge su Salario minimo orario : Palermo, 9 mag. (AdnKronos) - "La prima cosa che faremo nei prossimi giorni è il salario minimo orario. entro agosto approviamo la legge, una legge che dice che d'ora in poi nessuno può essere pagato meno di 9 euro all'ora. Ci sono troppe persone che in questo paese vengono pagate due euro all'ora.

Salario minimo - Zingaretti (Pd) : “Presentata una proposta importante”. Risposta M5s : “È una farsa assoluta” : Per il Pd è una “proposta importante”, per il Movimento 5 Stelle una “farsa assoluta”. Al centro del contendere c’è la proposta di legge del Partito democratico sul Salario minimo, iniziativa che a sentire il segretario Zingaretti da sola non basta “perché servirebbe voltare pagina sulle politiche del lavoro e sullo sviluppo, ci vorrebbe un cambio di passo del governo sulla crescita ma questo non è ...

La sfida tra M5s e Pd ora è su chi ha la proposta migliore per il Salario minimo : Il salario minimo per legge è diventata la nuova frontiera del M5s. Per il vicepremier Luigi Di Maio la norma va varata al più presto e per questo invoca un incontro apposito della maggioranza. Il ddl Catalfo (che risale a luglio 2018) è all'esame della commissione Lavoro del Senato: il governo si è impegnato con i sindacati ad apportare correzioni. Nell'ultimo incontro tenuto lunedì scorso, Cgil, Cisl e Uil hanno ottenuto che fosse inserito ...

Salario minimo - la proposta Pd : Roma, 9 mag., AdnKronos, - La proposta di legge del Pd sul Salario minimo "è una proposta importante" ma da sola non basta "perché servirebbe voltare pagina sulle politiche del lavoro e sullo sviluppo,...

Cosa prevede la nuova proposta di legge del Pd sul Salario minimo : Il senatore Pd Tommaso Nannicini, primo firmatario della nuova proposta sul salario minimo, e il segretario del partito Nicola Zingaretti (foto: Valerio Portelli/LaPresse) Il segretario del Partito democratico ha presentato in una conferenza stampa al Senato una nuova proposta di legge sul salario minimo. Il disegno di legge, a prima firma Tommaso Nannicini, dà valore legale al compenso più basso previsto dai singoli contratti nazionali e fissa ...

Salario minimo : Landini - ‘no contrari ma dare valore legge a contratti lavoro nazionali : Palermo, 9 mag. (Adnkronos) - "Non abbiamo mai detto di essere contrari al Salario minimo. Abbiamo una proposta molto precisa: si faccia un provvedimento in cui si dà un valore di legge ai contratti nazionali di lavoro. Per noi non c’è solo il problema della paga oraria, ma anche le ferie, la malatt