Ryder Cup | 3 wild card per team Europa

Golf - Ryder Cup 2020 : cambiano i criteri di qualificazione per il Team Europe - solo 3 wild card per il capitano Harrington : Comincia l’avvicinamento alla prossima Ryder Cup, la più importante e spettacolare competizione Golfistica al Mondo, che si terrà in Wisconsin (Stati Uniti) dal 25 al 27 settembre del 2020. A pochi mesi dall’inizio del periodo di qualificazione per la manifestazione (che avrà inizio il 19 settembre di quest’anno) è arrivato l’annuncio di un cambiamento molto importante per quanto riguarda la composizione del Team Europe, ...