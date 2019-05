Russia | valanga travolge gruppo di 9 turisti sui monti Altai | 7 morti

Turisti travolti da valanga in Russia : 7 morti sui monti dell’Altai : Tragedia sui monti dell’Altai, in Russia: un gruppo Turistico di 9 persone è stato travolto da una valanga, secondo quanto reso noto dal servizio stampa del Ministero delle Emergenze russo, citato da Tass. Sette persone sono decedute e due sono sopravvissute. L'articolo Turisti travolti da valanga in Russia: 7 morti sui monti dell’Altai sembra essere il primo su Meteo Web.