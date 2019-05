Rugby | Italia verso i Mondiali 2019 | gli azzurri sfideranno la Russia in casa ad agosto

Rugby - gli All Blacks sbarcano in Italia per un clinic a Milano : All Blacks clinic in quel di Milano per avvicinare ragazzi e ragazze al mondo del Rugby nel quale i neozelandesi sono maestri Un campus formativo, ideato appositamente e dedicato ai giovani rugbisti, organizzato per la prima volta in Italia. Questa è l’iniziativa di New Zealand Rugby che porterà l’All Blacks clinic a Milano nel cuore dell’estate. L’All Blacks clinic è un evento tecnico ed educativo aperto a 100 ...

Rugby - Mondiali 2019 : i convocati dell’Italia. Primo listone da 44 azzurri verso la Coppa del Mondo : Ci sono 23 atleti del Benetton, 16 delle Zebre e 5 che militano all’estero: questa la composizione dei 44 convocati da parte del CT della Nazionale italiana di Rugby Conor O’Shea in vista dei raduni estivi in Trentino che faranno da preludio agli ultimi Test Match prima della Coppa del Mondo che si disputerà in Giappone. Confermato il blocco che ha costituito l’ossatura della Nazionale nell’ultimo Sei Nazioni, si ...

Rugby - Coppa del Mondo 2019 : il percorso di avvicinamento della Francia. Il 30 agosto Test Match con l’Italia : Anche la Francia rivela il proprio percorso di avvicinamento alla Coppa del Mondo di Rugby, ma la Federazione transalpina impone un paletto abbastanza importante a Jacques Brunel, che nei vari raduni preparatori (come quelli che affronterà anche la nostra Nazionale) non potrà chiamare più di 37 atleti, da ridurre a 31 poi in vista della manifestazione. Il 18 giugno Brunel diramerà l’elenco dei prescelti, che nella seconda metà di agosto si ...

Rugby - Tommaso Allan : “Spero di scendere in campo con l’Italia al prossimo Mondiale” : Tommaso Allan, mediano di apertura del Benetton e della Nazionale, ha parlato al sito federale delle imminenti convocazioni del CT Conor O’Shea per i raduni estivi degli azzurri, in vista della Coppa del Mondo in programma in Giappone dal 20 settembre al 2 novembre. Tengono banco le imminenti convocazioni del CT: “Io come tanti altri giocatori abbiamo in testa questo obiettivo da tempo. Nei precedenti raduni con la Nazionale abbiamo ...

Un momento storico per il Rugby italiano : Potrebbe arrivare sabato, se la Benetton Treviso riuscirà a qualificarsi ai playoff del Guinness Pro14, un campionato con una storia molto particolare

Mondiali Rugby 2019 - le partite dell’Italia saranno in diretta tv sulla Rai? Le ultime indiscrezioni : La Rai potrebbe trasmettere in diretta tv le partite dell’Italia ai Mondiali 2019 di rugby. Come riporta la Gazzetta dello Sport, i quattro incontri che gli azzurri disputeranno durante la prossima rassegna iridata (in programma in Giappone dal 20 settembre al 2 novembre) potrebbero essere visibili gratis e in chiaro sulle reti del network pubblico. Manca ancora l’ufficialità ma ormai tutto lascia pensare a un impegno di Viale ...

Rugby a 7 : i convocati dell’Italia per lo stage con Israele in vista degli appuntamenti di maggio e giugno : Andy Vilk, CT dalla Nazionale italiana di Rugby a 7, ha convocato 18 atleti, ai quali si aggregheranno due invitati, per lo stage congiunto con la Nazionale israeliana che si terrà a Roma dal 16 al 18 aprile. Si tratta di un appuntamento ormai tradizionale, che viene replicato da tre stagioni. Si tratterà per l’Italia dell’ultimo raduno prima della partecipazione ai tornei di Madrid (Spagna, 6-10 maggio), Tours (Francia, 24-26 ...

Rugby - Top12 2019 : ValoRugby Emilia-Petrarca Padova 10-15. I campioni d’Italia agganciano gli emiliani al 3° posto : Nel posticipo della ventesima giornata del Top 12 di Rugby i campioni d’Italia del Petrarca Padova espugnano il campo del ValoRugby Emilia per 10-15 ed agganciano proprio la formazione reggiana al terzo posto, con entrambe le squadre ad un solo punto dall’aritmetica certezza di partecipare alle semifinali scudetto. Tabellino ValoRugby Emilia v Argos Petrarca Rugby Padova 10-15 (10-10) Marcatori: p.t. 14’ drop Menniti-Ippolito (0-3), ...

Rugby a 7 - Universiade Napoli 2019 : i gironi dei due tornei. Avversari identici per l’Italia maschile e femminile : Sono stati sorteggiati i gironi eliminatori del Rugby a 7 per quanto riguarda le Universiadi che si disputeranno a Napoli dal 3 al 14 luglio. Avversari identici per l’Italia maschile e femminile: nelle pool con le nostre selezioni ci saranno in entrambi i casi Francia, Giappone e Canada. Universiade – Rugby a 7 Torneo maschile Pool A: Argentina, Romania, Russia, Sudafrica Pool B: Francia, Giappone, Italia, Canada Torneo ...

Rugby - Pro14 2019 : Zebre-Connacht 5-6. La franchigia italiana sfiora l’impresa a Parma : Un punto che non serve a nulla, l’amaro in bocca dell’aver sprecato un’occasione: nella 19ma e terzultima giornata del Pro14 di Rugby le Zebre vengono sconfitte in casa dal Connacht per 5-6, ma il risultato, che potrebbe apparire molto onorevole al cospetto di una formazione in lotta per la post season, sta strettissimo alla franchigia emiliana. Nel primo tempo partono meglio gli ospiti, che decidono di marcare punti più che ...

Rugby femminile - Coppa del Mondo 2021 : l’Italia si giocherà un posto con Irlanda e Scozia : Settembre 2020: nuova data da segnare col circoletto rosso per l’Italia di Rugby femminile. World Rugby ha appena annunciato che la Nazionale si giocherà un posto ai prossimi Mondiali in un torneo europeo di qualificazione nel quale le azzurre affronteranno Irlanda, Scozia e la vincitrice dell’Europeo 2020, che, salvo sorprese, sarà la Spagna. Va ricordato che il Mondiale femminile è riservato a 12 squadre, e 7 sono già qualificate ...

Rugby - Coppa Italia 2019 : ValoRugby-Valsugana 32-10. Emiliani in trionfo - Amenta man of the match : La Coppa Italia di Rugby va al ValoRugby Emilia, che nella finale di Parma supera per 32-10 il Valsugana Padova: la sfida però si risolve soltanto negli ultimi venti minuti di gioco. Emiliani sempre avanti, con il primo tempo chiuso in vantaggio per 11-3, ma nella ripresa i veneti rientrano fino al -1 sul 10-11. Nell’ultima parte di gara si scatena Amenta, poi man of the match, che mette a segno due mete e trascina i suoi alla vittoria ...

Rugby - Test Match Francia U18-Italia U18 34-22. Non basta una ripresa orgogliosa degli azzurrini : L’Italia Under 18 di Rugby esce sconfitta dal Test Match contro i pari età della Francia: a Marcoussis termina 34-22. La prima frazione in pratica è un assolo francese, con i padroni di casa che chiudono avanti 29-7. Nella ripresa arriva la riscossa degli azzurrini, che si riportano a distanza di break, sotto 29-22, ma nel finale subiscono la sesta meta transalpina. TABELLINO Francia U18 v Italia U18 34-22 (29-7) Marcatori: p.t. 2’ m. ...

Rugby a 7 : quindici convocati per l’Italia per un raduno a Piacenza : Nuovo raduno per la Nazionale italiana di Rugby a 7: gli azzurri, sotto la guida del tecnico Andy Vilk, saranno impegnati a Piacenza, presso il Centro Sportivo Carlo Mazzoni, dal 26 al 29 marzo. quindici i convocati dal ct tricolore, ai quali saranno aggiunti, da invitati, Maria Lorenzo Bruno e Giovanni Via. Questi i convocati: Simone CORNELLI (TOSCANA AEROPORTO I MEDICEI)* Tommaso CRUCIANI (VERONA Rugby) Mattia D’ANNA (MOGLIANO Rugby ...