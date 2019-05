TelevideoRai101 : Roma,apre metro Spagna: chiusa 23 marzo - StufaMarcia1 : RT @PatriziaRametta: IL #PD APRE LA CAMPAGNA ELETTORALE A ROMA CON #MOSCOVICI COME SPONSOR E QUESTO LA DICE LUNGA SULL'ASSERVIMENTO ALLA UE… - MillaGentile : RT @PatriziaRametta: IL #PD APRE LA CAMPAGNA ELETTORALE A ROMA CON #MOSCOVICI COME SPONSOR E QUESTO LA DICE LUNGA SULL'ASSERVIMENTO ALLA UE… -

Dopo un mese e mezzo di chiusura, la stazione dellaA (linea rossa) di piazza di, nel cuore di, ha riaperto. Lo annuncia l'Atac, l'azienda del trasporto pubblico del Comune. La stazione era statail 23dopo il sequestro disposto dalla magistratura in seguito a un incidente su una scala mobile a una fermata attigua. I treni continuano a non fermarsi alle stazioni Barberini (il 23) e Repubblica (da 7 mesi), per problemi alle scale mobili.Resta attivo il bus sostitutivo Termini-Flaminio.(Di mercoledì 8 maggio 2019)