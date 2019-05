Roma | sit-in antifascista a Casal Bruciato | tensione per presenza Casapound FOTO

Internazionali d’Italia Roma 2019 : la storia del torneo - numeri - statistiche e curiosità : La prima edizione degli Internazionali d’Italia, sia maschili che femminili, è stata giocata nel 1930 sui campi in terra rossa del Tennis Club Milano di via Arimondi della città meneghina. Fu voluta e organizzata dal conte Alberto Bonacossa, appassionato e magnate dello sport a tutto tondo. il torneo maschile rimase per cinque edizioni a Milano poi, per volere del fascismo, nel 1935 si trasferì al Foro Italico, dove da allora è sempre rimasto, ...

Serie A - i demeriti acquisiti di Roma e Lazio : Le gare di ieri se non sono una sentenza, poco ci manca. A tre giornate dal termine i due posti rimasti per la Champions si tingono sempre più dei colori nerazzurri di Inter e Atalanta che, a +4 e +3 ...

Roma - trattativa in corso con Mourinho : la situazione : Roma, trattativa in corso con Mourinho: la situazione Mercato Roma Mourinho| Il domino degli allenatori sembra essere partito e grandi colpi di scena si prospettano in vita della prossima stagione. Uno dei nomi caldi è sicuramente quello di Antonio Conte, che tiene tutti sulle spine e di conseguenza spinge varie squadre a guardarsi comunque attorno. Sia l’Inter che la Roma sono molto interessate, ma non solo a lui. Tra i grandi ...

Genoa-Roma - Prandelli : “situazione ambientale delicata” : “La Roma e’ quadrata ed e’ molto compatta. In fase offensiva Edin Dzeko un riferimento fondamentale per i giallorossi. Il Genoa non deve perdere fiducia. Non dobbiamo demordere e restare in partita sempre, con consapevolezza di squadra”. Sono le dichiarazioni in conferenza stampa di Cesare Prandelli in vista della gara contro la Roma. “Ho stima e considerazioni grandissime di Claudio Ranieri. Ha realizzato ...

Ersu : La Mensa Universitaria Santi Romano Diventa Plastic Free : Da Oggi Stop Ai Bicchieri "Usa E Getta" Palermo, 3 maggio 2019 L'Ersu Palermo continua il percorso Plastic Free e – da oggi 3 maggio 2019, presso la Mensa Universitaria Santi Romano – non saranno più ...

Sit-in a Roma per celebrare Giornata libertà stampa : Nella XXVI Giornata mondiale della liberta' di stampa, indetta dalle Nazioni Unite nel 1993, un Sit-in in piazza Santi Apostoli a Roma ha voluto richiamare l'attenzione sull'importanza dell'informazione e lanciare un appello contro i tagli e i bavagli che i giornalisti di tutto il mondo subiscono continuamente. L'iniziativa e' stata organizzata dalla Federazione nazionale della stampa italiana insieme con Usigrai, Ordine dei giornalisti del ...

La candidata perfetta : mistero e curiosità nel nuovo Romanzo di Sarah Pekkanen : Sarah Pekkanen e Greer Hendricks hanno realizzato un thriller dagli incredibili risvolti psicologici. Si parte da un...

Roma - una discarica abusiva a pochi metri dal deposito Ama : “Via vai continuo di camion - ma rifiuti rimangono lì” : Al Testaccio, quartiere storico nel centro di Roma, c’è una mini discarica abusiva. E non è tutto, perché i rifiuti sono proprio sotto gli occhi dell’Ama, la municipalizzata di Roma Capitale. “C’è un via vai continuo dei mezzi nella strada sopra la discarica”, sottolinea un residente che si è trasferito nel quartiere a ottobre e, oltre al Tevere, si è trovato a dover ammirare tutti i giorni una mini discarica sulla sponda opposta del fiume. I ...

Venerdì alla Libreria Tarantola presentazione del Romanzo di Cristina Caboni 'La stanza della tessitrice' : È l'autrice dei romanzi Il sentiero dei profumi " bestseller venduto in tutto il mondo, adorato dai lettori e dalla stampa, che ha conquistato la vetta delle classifiche…

Noel Gallagher al concerto primo maggio Roma : curiosità e vita privata. Chi è : Noel Gallagher al concerto primo maggio Roma: curiosità e vita privata. Chi è Noel Gallagher è un artista con un passato importante: la sua partecipazione come uno dei membri di punta degli Oasis gli ha donato una fama notevole. Gli Oasis sono un gruppo rock britannico, nato nel 1991 a Manchester e destinato a diventare uno dei più influenti nel panorama artistico degli anni novanta, con gli 11 album pubblicati. Tuttavia, nel 2009 Noel ...

1 maggio al museo : le mostre da visitare per la Festa dei Lavoratori a Milano - Roma e Napoli : Milano coglierà l’occasione per inaugurare una nuova retrospettiva su Roy Lichtenstein, mentre Napoli e Roma continuano con le imperdibili mostre della stagione: la giornata del 1 maggio sarà ricca di iniziative e luoghi da visitare, in alcuni casi anche gratuitamente, in tutte le maggiori città italiane. Ecco tutte le mostre e i luoghi aperti per la Festa dei Lavoratori.Continua a leggere

Napoli - scoperto falso dentista nella centralissima via Roma : 100 euro a visita : Il falso dentista è stato scoperto dai militari della Guardia di Finanza nel corso dei servizi di prevenzione generale e di controllo economico del territorio, con particolare attenzione all'...

Abilitazione docenti : il Miur si esprime sul titolo acquisito in Romania? : Alla nostra redazione è pervenuta una lettera che ha come argomento l’Abilitazione in Romania. In essa è possibile comprendere come coloro che si sono abilitati in tale nazione contestino la risposta del Miur. E’ tuttavia necessario precisare come il Ministero dell’istruzione debba istituire appositi esami aggiuntivi per il riconoscimento dell’Abilitazione conseguita all’estero. Qui di seguito riassumeremo la ...