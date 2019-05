Roma | Raggi contestata a Casal Bruciato | ' Famiglia rom legittima assegnataria'

Meloni : Raggi e Pd hanno ufficializzato razzismo contro Roma ni : Roma – “Grazie alla Raggi e al Pd oggi Roma e’ ufficialmente una citta’ razzista nei confronti dei romani . Mentre l’amministrazione Cinque Stelle continua a dare le case popolari ai rom che vengono dai campi nomadi, come sta accadendo in queste ore a Casal Bruciato, in Campidoglio il M5S vota insieme al Pd contro la proposta di Fratelli d’Italia: dare priorita’ a chi risiede da piu’ tempo a Roma ...

Roma - Anonymus viola la mail di 30mila avvocati : c'è anche quella di Raggi : L'azione rivendicata dallo stesso collettivo hacker su Twitter, per ricordare l'anniversario dell'arresto di due colleghi, "i vecchi amici Aken e Otherwise"

Anonymous hackera le email di 30 mila avvocati Roma ni - inclusa Raggi : "Con piacere diffondiamo i dati di circa 30 mila avvocati romani , compresa la sindaca Virginia Raggi ". Anonymous Italia annuncia così, via Twitter, la mega intrusione informatica con cui il collettivo hacker intende ricordare l'approssimarsi dell'anniversario dell'arresto di due colleghi, "i vecchi amici Aken e Otherwise". "Buona lettura sul blog", augura ironicamente Anonymous, rimandando ai link postati online.

“ Roma città pulita - ordinata e senza problemi” l’ironia di Salvini contro la Raggi : Matteo Salvini torna ad attaccare la sindaca Virginia Raggi utilizzando l’ironia “Non critico più la sindaca di Roma Virginia Raggi . Da oggi dico che Roma è ordinata , la metropolitana funziona, le buche nelle strade non ci sono più e non si vedono nemmeno i topi. Tutto è tranquillo, tutto è perfetto, tutto è sicuro a Roma … Continue reading “Roma città pulita , ordinata e senza problemi” l’ironia di Salvini ...

Virginia Raggi - il capolavoro : Roma sta per fallire. Poi... uno scenario clamoroso : Il problema - come diceva Benjamin Franklin - non è che Virginia Raggi abbia mancato la prova, è solo che ha trovato cento modi per farla sbagliata. Parliamoci chiaro, cara Raggi: comprendiamo il suo incubo, è impossibile che Roma si salvi da sè stessa, che la si strappi alla sua palude di corruttel