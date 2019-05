Roma Piazza di Spagna | le azalee sulla scalinata

Primo maggio - il Concertone di Roma in piazza San Giovanni. FOTO : Primo maggio, il Concertone di Roma in piazza San Giovanni. FOTO Tradizionale appuntamento per la Festa dei Lavoratori nella Capitale, quest'anno con al centro lavoro, diritti, stato sociale ed Europa. Sul palco, per otto ore, si sono alternati artisti italiani e internazionali. A condurre l'evento, Ambra Angiolini e Lodo ...

Vaticano - papa Francesco piazza una femminista all'Osservatore Romano : la nomina rivelatrice : Grandi manovre per l'editoria del Vaticano, dove papa Francesco ha scelto la giornalista femminista Rita Pinci per dirigere il mensile Donne Chiese Mondo, supplemento dell'Osservatore Romano. La Pinci arriva sulle ceneri delle polemiche per le dimissioni di chi l'ha preceduta, Lucetta Scaraffia, che

Primo maggio - al via il Concertone di Roma in piazza San Giovanni. FOTO : Primo maggio, al via il Concertone di Roma in piazza San Giovanni. FOTO È iniziato intorno alle 15 il tradizionale concerto per la Festa dei Lavoratori nella Capitale. Sul palco, per otto ore, si alterneranno artisti italiani e internazionali. A condurre l'evento, Ambra Angiolini e Lodo Guenzi Parole chiave: ...

Cancellato il Summer Festival dopo 6 edizioni - cala il sipario sull’evento in Piazza del Popolo a Roma : A sorpresa, è Cancellato il Summer Festival. Stando alle prime indiscrezioni trapelate in rete, l'evento dedicato alla musica dell'estate storicamente ospitato da Piazza del Popolo in Roma, sarebbe stato eliminato dal palinsesto di Mediaset che invece l'ha previsto per sei anni consecutivi sotto diversi sponsor. Le voci sono partite da davidemaggio.it, che ha annunciato la cancellazione dell'evento dopo che la Fascino di Maria De Filippi ...

Roma-Cagliari - le formazioni ufficiali : Ranieri spiazza tutti con una sorprendente novità : L’allenatore giallorosso rilancia dal primo minuto Javier Pastore, piazzandolo alle spalle di Dzeko Il match tra Roma e Cagliari è il secondo in programma in questo sabato di Serie A, dopo la vittoria del Bologna sull’Empoli. La formazione giallorossa va a caccia di tre punti importanti in ottica Champions, chiedendo strada ad un Cagliari deciso a vendere cara la pelle. sorprendente novità di formazione per Ranieri, che ...

Lunedì 29 aprile - la Biblioteca del Senato di piazza della Minerva - a Roma - ospiterà l'evento 'Garibaldi agricoltore a Caprera'. : Una esperienza di economia circolare" Programma Inizio evento: ore 15.00 Saluti istituzionali: sen. Gianni Marilotti Saluti introduttivi: Serafina Mascia della F.A.S.I. Evento diviso in tre ...

L'omaggio del presidente della Repubblica - Sergio Mattarella - all'Altare della Patria a Roma in piazza Venezia : In occasione del 74° anniversario della Liberazione, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, prima di recarsi a Vittorio Veneto, ha reso omaggio al Monumento del Milite Ignoto all'Altare ...

Concerto 1 maggio a Roma in tv su Rai 3 - Noel Gallagher nel cast di Piazza San Giovanni : Fervono i preparativi del Concerto del Primo maggio a Roma. L’evento musicale organizzato da CGIL, CISL e UIL in Piazza di Porta San Giovanni in Laterano sarà di scena, come da tradizione, nella giornata dedicata ai lavoratori. Come sempre saranno migliaia gli spettatori, che potranno assistere al Concerto gratuitamente. Una maratona musicale, che si potrà guardare anche in diretta tv su Rai 3 dalle ore 15.00, nonché ascoltare su Rai Radio 2. In ...

Il tradimento di Trump spiazza Roma e infiamma Tripoli : manifestazioni anti-Usa - "venduti ad Haftar". : Migliaia di manifestanti sono scesi in piazza nella capitale. Slogan anti-Usa. Accuse di tradimento. Tante le gigantografie con le immagini delle abitazioni colpite e i civili morti o feriti nelle periferie della capitale paralizzate dai combattimenti. "Ci hai venduti ad Haftar", urla la folla. Tripoli si rivolta contro Donald Trump. Quello che fino a qualche giorno fa era considerato un alleato contro l'uomo forte della Cirenaica, oggi si ...

Greta a Roma : "Cambiamo il sistema non il clima". Migliaia di giovani al Friday for Future in piazza del Popolo : Un'idea e un obiettivo precisi: continuare a scioperare ogni venerdì per farsi sentire, perché la politica non faccia orecchie da mercante e che faccia finta di ascoltare ma che poi vada avanti per ...

