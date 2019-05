Roma Elica Balla | mostra e appuntamenti alla Casa della Memoria

Genoa-Roma - Prandelli : “situazione ambientale delicata” : “La Roma e’ quadrata ed e’ molto compatta. In fase offensiva Edin Dzeko un riferimento fondamentale per i giallorossi. Il Genoa non deve perdere fiducia. Non dobbiamo demordere e restare in partita sempre, con consapevolezza di squadra”. Sono le dichiarazioni in conferenza stampa di Cesare Prandelli in vista della gara contro la Roma. “Ho stima e considerazioni grandissime di Claudio Ranieri. Ha realizzato ...

La “delicata” missione di Juncker a Roma : Italia-Ue: presidente Commissione Juncker oggi in visita a Roma, “missione delicata” Berlino, 2 apr - (Agenzia Nova) - Il presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, è oggi in visita a Roma, dove incontrerà il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e il capo del governo, Gius