Roma | Casal Bruciato | arrivata la Raggi | incontrerà la famiglia rom

Roma - casa popolare a una famiglia di nomadi. Tensione a Casal Bruciato : “Non ve ce volemo qua!” : Ancora Tensione a casal Bruciato, a Roma, davanti al palazzo dove è stata assegnata una casa popolare a una famiglia di nomadi. casapound e movimenti per la casa si sono affrontati a colpi di slogan. All’indirizzo della famiglia assegnataria una sequela di insulti L'articolo Roma, casa popolare a una famiglia di nomadi. Tensione a casal Bruciato: “Non ve ce volemo qua!” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Roma - incidente in via Casalina : betoniera contRomano si schianta su 20 auto : Brutto incidente in via Casilina a Roma . Una betoniera contRomano si è schiantata contro circa venti auto e alcuni pedoni prima di fermare la sua folle corsa sui vecchi binari del tram. Al momento, ...

Roma - protesta a Casal Bruciato per casa a famiglia rom : presidio di Casapound. La pensionata : “Siete dei fascistoni” : Abitanti in strada, un grosso cartello con su scritto “casa ai terremotati, agli invalidi o agli italiani” e un presidio allestito dai militanti di casapound. Continua la protesta dei cittadini a casal Bruciato in via Cipriani Facchinetti contro l’assegnazione di una casa popolare a una famiglia rom. Dopo le proteste anti-nomadi della scorsa settimana a Torre Maura, il malcontento si sposta in un’altra periferia di ...

Torre Maura - M5s va in piazza con la sinistra. CasaPound contRomanifesta - la Lega va a Casalotti : La politica si è data appuntamento a Torre Maura . I rom sono stati spostati altrove, la protesta dei residenti è rientrata, ma la vita non è ancora tornata ai ritmi soliti. Stasera la fiaccolata di ...