Roger Federer | Masters 1000 Madrid 2019 | “Buon esordio con Gasquet Sfidare Nadal?

Roger Federer versione bookmaker : “ecco i favoriti per la vittoria del Roland Garros!” : Roger Federer è pronto al ritorno sulla terra rossa del Roland Garros. Il campione svizzero lo farà però da outsider e indica i possibili favoriti Nel corso di una lunga intervista rilasciata a Marca, Roger Federer ha parlato del suo ritorno al Roland Garros. Il tennista svizzero si è ritagliato un ruolo da outsider, spiegando chi siano i veri favoriti: “per me sulla distanza dei tre set su cinque Rafa e Nole restano i grandi favoriti. Voi ...

Tennis - Masters 1000 Madrid 2019 : Roger Federer domina contro Richard Gasquet e vola al terzo turno : 54 minuti di gioco, 6-2 6-3: è questo il riscontro del primo match dopo tre anni di “astinenza” sulla terra rossa di Roger Federer. Il campione svizzero (n.3 del mondo) ha regolato in meno di un’ora il francese Richard Gasquet (n.39 del ranking) con estrema facilità. Una sorta di allenamento per il “Maestro” al cospetto del transalpino, operato all’inguine e fuori 5 mesi dal circuito, costretto a confrontarsi ...

ATP Madrid – Federer non lascia scampo a Gasquet - King Roger vola agli ottavi senza faticare : Il tennista svizzero supera senza problemi il suo avversario francese, stendendolo con il punteggio di 6-2, 6-3 Roger Federer avanza senza fatica agli ottavi di finale del torneo ATP di Madrid, lo svizzero non lascia scampo a Richard Gasquet battendolo nettamente con il punteggio di 6-2, 6-3. Un match dominato dal numero 4 del ranKing, gestito senza patemi dall’inizio alla fine fino al punto finale, arrivato dopo soli 54 minuti di ...

Tennis - Roger Federer : “La partecipazione agli Internazionali d’Italia 2019 è un’opzione. Dipende da come andrà a Madrid” : Senza se e senza ma è lo svizzero Roger Federer l’osservato speciale del Masters 1000 di Madrid (Spagna). Lo svizzero, attuale n.3 del mondo, fa il suo ritorno sulla terra rossa dopo tre stagioni e comincia dal torneo iberico il proprio percorso che vorrà portarlo al Roland Garros (26 maggio-9 giugno). L’elvetico giocherà quest’oggi, non prima delle 20.00, contro il francese Richard Gasquet (n.39 del mondo) e si aspetta un ...

Masters 1000 Madrid 2019 : il ritorno sul rosso di Roger Federer. Esordio per Fognini e Cecchinato : Dal 12 Maggio 2016 al 7 Maggio 2019. Sono passati quasi tre anni dall’ultima partita sulla terra rossa di Roger Federer (terzo turno a Roma contro Dominic Thiem) ed oggi finalmente il campione svizzero tornerà a giocare su questa superficie nel secondo turno del Masters 1000 di Madrid. L’avversario del nativo di Basilea sarà il francese Richard Gasquet ed il match chiuderà alla sera il programma maschile della giornata. C’è ...

Tennis - intervista a Roger Federer : «Sogno una vita normale» : Forse l'unico modo di sperimentarla è allontanarsi molto dalle abitudini, cambiare mondo. «L'anno scorso sono andato in Zambia per la mia Fondazione, che ha compiuto 15 anni di attività. I bambini di ...

ATP Stoccarda – Roger Federer annuncia il suo forfait : lo svizzero riposerà dopo il ritorno sulla terra rossa : Roger Federer ha annunciato la sua assenza dall’ATP di Stoccarda: il tennista svizzero riposerà dopo l’intensa stagione su terra rossa Nei mesi scorsi Roger Federer ha annunciato il suo ritorno sulla terra rossa. Il campione svizzero ha preferito, per diversi anni, evitare di giocare sul rosso, al fine di evitare uno sforzo dispendioso su una superficie a lui poco affine, per prepararsi al meglio agli appuntamenti su erba. Visto il ritorno ...

Tennis : Roger Federer non difenderà il titolo sull’erba di Stoccarda. Il ritorno sulla terra cambia i suoi piani : Roger Federer non giocherà l’ATP di Stoccarda 2019 (in programma dal prossimo 10 giugno), sull’erba tedesca, e non difenderà il titolo conquistato l’anno passato in questo torneo. Il fuoriclasse elvetico ha scelto di modificare il suo canonico programma, visto il ritorno a disputare match sulla terra battuta a distanza di tre anni. Federer infatti sarà al via infatti del Masters 1000 di Madrid (6-12 maggio) e del Roland Garros ...

ATP Finals a Torino - il commento di Roger Federer : “notizia fantastica per il tennis in Italia!” : Roger Federer omaggia l’Italia in un post social dopo l’assegnazione delle ATP Finals a Torino: il campione svizzero, che nel 2021 potrebbe non esserci, rivolge i suoi complimenti al tennis italiano Nella mattinata italiana è arrivata la tanto attesa fumata bianca che i fan italiani aspettavano da tempo: le ATP Finals, dal 2021 al 2025, avranno sede a Torino! Fra i tanti messaggi di congratulazioni destinati all’indirizzo ...

Tennis - Roger Federer celebra sui social la scelta di Torino quale sede delle ATP Finals dal 2021 al 2025 : Anche lo svizzero Roger Federer si è unito al coro di voci che si è congratulato con Torino per essere stata scelta quale sede delle ATP Finals dal 2021 al 2025: il campione elvetico ha postato sul suo profilo Facebook due video, il primo con l’annuncio della scelta della sede, ed il secondo per celebrare il capoluogo piemontese. IL VIDEO celebraTIVO DI Torino sede delle ATP Finals DAL 2021 AL 2025 IL VIDEO CON L’ANNUNCIO DI Torino ...

Internazionali d’Italia – Coach Ljubicic parla ai fan italiani : “Roger Federer a Roma? Ecco da cosa dipende” : Ivan Ljubicic, Coach di Roger Federer, ha parlato della possibilità di vedere lo svizzero agli Internazionali d’Italia: la sua presenza a Roma dipende da quanto accadrà a Madrid Dopo qualche anno nel quale aveva evitato di giocare sulla terra, Roger Federer ha deciso di fare ritorno anche sul rosso. I fan degli Internazionali d’Italia dunque, hanno iniziato ad accarezzare il sogno di vedere dal vivo il 20 volte campione Slam a ...

Roland Garros 2019 : entry-list maschile. Il ritorno di Roger Federer - sei gli azzurri al via : E’ stata ufficializzata quest’oggi l’entry-list del secondo torneo del Grande Slam, vale a dire il Roland Garros. In una Parigi ancora scossa dal terribile rogo che ha colpito la cattedrale di Notre-Dame, si prova a guardare avanti e a qualcosa di ben più “ludico”. Sono 108 i giocatori nella lista e 4 di questi sono presenti grazie al ranking protetto: Jo-Wilfried Tsonga (semifinalista nel 2013 e nel 2015), Jozef ...

Tennis - Roger Federer frantuma un nuovo record che apparteneva ad Agassi : Roger Federer sempre più nella storia del Tennis, lo svizzero ha superato Agassi in una speciale classifica che dimostra il suo strapotere Roger Federer non intende fermarsi, anzi, continua a stupire ed a frantumare record confermandosi il Tennista più forte della storia. Il fenomeno svizzero ha da poco superato Agassi nella classifica relativa alla permanenza nella Top-100 del ranking mondiale. Ben 1.020 settimane per King Roger, che ...