Rivelato il nome del royal baby di Harry e Meghan Markle | Archie Harrison Windsor

(Di mercoledì 8 maggio 2019) “Il Duca e la Duchessa di Sussex sono lieti di annunciare che hanno dato ilal loro primo bambino”. Con uno scatto in bianco e nero il Principeannunciano al mondo come hanno deciso di chiamare il bebè nato la mattina del 6 maggio. Ilcompleto scelto dai genitori è, come precisa una comunicazione di corte. Per l’esattezza-Mountbatten (dove-Mountbatten è il cogcompleto della dinastia britannica, ossia quello che associa il casato della regina Elisabetta e quello del principe consorte Filippo). La foto diffusa dal profilo Instagram di coppia mostra la presentazione del piccolo alla regina e al principe Filippo, entrambi molto sorridenti, da parte di, alla presenza anche della mamma di lei, l’insegnante di yoga americana di origine caraibica Doria Ragland. Il profilo ...

