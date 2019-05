Rissa sfiorata tra Sirigu e Rincon | volani insulti e spintoni durante l' allenamento del

Toro - Rissa sfiorata Sirugu-Rincon al Filadelfia : Stavolta è stato un brutto quarto d'ora granata. Oggi al Filadelfia si è sfiorata la rissa tra Salvatore Sirigu e Tomas Rincon. Il portiere si è scagliato contro il centrocampista venezuelano, che tra ...

Dalla Francia : Rissa sfiorata tra Neymar e Draxler. Ma il PSG smentisce : Un'altra stagione senza acuti, per il Paris Saint-Germain, che ha vinto il campionato senza troppe difficoltà ma non è riuscito a fare strada né in Champions League né nelle coppe nazionali. L'ultima ...

Le Parisien : «Clamoroso Psg - Rissa sfiorata tra Draxler e Neymar» : PARIGI, Francia, - Nello spogliatoio del Psg non corre buon sangue. L'ultima notizia che arriva dalla Francia e precisamente da 'Le Parisien' è il litigio scoppiato tra Draxler e Neymar . La squadra ...

PSG alta tensione - Rissa sfiorata tra Neymar e Draxler : “Chi sei per parlarmi in questo modo?” : Non proprio un bel momento per il PSG. Nonostante la netta supremazia in Ligue 1, le cose non sono andate bene nelle coppe, agitando un clima già poco tranquillo nello spogliatoio francese. Ad evidenziare tutto ciò, la notizia rimbalzata dalla stampa d’oltralpe: secondo “Le Parisien“, infatti, nei giorni scorsi Neymar e Draxler sono quasi arrivati alle mani. rissa sfiorata tra i due, che avrebbero avuto un acceso diverbio ...

Monchi senza pace : Rissa sfiorata con l'ex presidente del Siviglia : Non è un periodo particolarmente felice per Monchi , che dopo aver terminato malamente l'esperienza con la Roma è tornato al Siviglia . E proprio nella città andalusa, come riferisce l'emittente ...

Monchi - Rissa sfiorata con l'ex presidente del Siviglia : Non c'è pace per Monchi . l'ex ds della Roma , ora tornato al Siviglia per fare il direttore generale, è stato protagonista di uno spiacevole episodio raccontato dall'emittente Cadena Cope e ripreso ...

Monchi - che combini : Rissa sfiorata per l’ex ds della Roma [DETTAGLI] : Monchi non sembra riuscire a trovare la via della serenità. Dopo i problemi con la Roma, in seguito alla rivoluzione tecnica in atto il giorno successivo all’eliminazione in Champions League dei giallorossi, il dirigente andaluso è tornato a Siviglia. Ma, secondo quanto raccontato dall’emittente Cadena Cope, l’ex ds della squadra capitolina si è reso protagonista di una rissa sfiorata con l’ex presidente della ...

Nervi tesissimi in casa Siviglia - Rissa sfiorata tra Monchi e l’ex presidente Del Nido : Secondo i media spagnoli, il dirigente spagnolo non avrebbe gradito alcuni commenti dell’ex presidente del club andaluso Primi problemi per Ramon Monchi nella sua nuova avventura al Siviglia, cominciata da poco più di un mese dopo il traumatico addio alla Roma. LaPresse/EFE Il dirigente spagnolo infatti avrebbe litigato furiosamente con l’ex presidente del club andaluso José Maria Del Nido, nel corso di una festa popolare ...

Boxe – Rissa sfiorata nella cerimonia del peso tra Jacobs e Canelo - si prospetta un incontro infuocato : ecco dove vederlo [VIDEO] : nella notte un match infuocato: Rissa sfiorata nella cerimonia del peso di Canelo Alvarez v Daniel Jacobs nella notte tra sabato e domenica a partire dall’1:30, i fan della grande Boxe potranno seguire uno dei match più attesi dell’anno, che decreterà il Re mondiale dei pesi medi: nella cornice della T-Mobile Arena di Las Vegas (USA), infatti, si sfideranno il messicano Saul “Canelo” Alvarez e l’americano Daniel “The Miracle Man” Jacobs ...

Detersivo nelle terme in Sardegna - sfiorata la Rissa tra turisti e residenti : Una discussione che è sfociata quasi in rissa, con gli animi placati solodall’intervento delle forze dell’ordine. E che oggi, dopo la pubblicazione sul web di video e foto da parte di alcuni turisti “indignati”, sfocia nella polemica. Tutto perché nelle terme romane di Fordongianus, in provincia di Oristano, un gruppo di persone stava lavando pentole e piatti sporchi, anche con Detersivo, nell’acqua ...

Ambulante inveisce contro Coia : minacce e Rissa sfiorata : Roma – Aggressione sfiorata per Andrea Coia, presidente M5S della commissione capitolina Commercio, questa mattina in piazza Cola di Rienzo, in occasione di un controllo, insieme alla Polizia locale, sulla regolarita’ delle bancarelle. E proprio un Ambulante titolare di un banco di scarpe in via Paolo Emilio ha inveito a piu’ riprese contro Coia. Le accuse urlate da Augusto Proietti, questo il nome dell’Ambulante che ...

Gf16 - Rissa sfiorata tra Guendalina Tavassi e Christian Imparato : 'Sei una volgaraccia' : Un nuovo confronto tra e al degenera con parole pesanti. Per un attimo c'è stato anche il timore di vedere uno scontro fisico, poiché il cantante ha urlato a pochi centimetri dal viso della ragazza. L'...

Uomini e donne - Rissa sfiorata tra Michele-Armando : Nella puntata di Uomini e donne di oggi, lunedì 29 aprile 2019, si è sfiorata la rissa tra Michele e Armando. La discussione si è accesa parlando del messaggio vocale (di 6 minuti) che il cavaliere barese ha inviato a Simona alla fine della loro prima uscita. Messaggio nel quale Michele avrebbe detto "se la serata si fosse prolungata, avremmo potuto scop*re". Armando, al quale la stessa Simona ha fatto ascoltare il messaggio, ha bollato ...

Uomini e Donne anticipazioni - Armando contro Michele : Rissa sfiorata al Trono Over : Uomini e Donne anticipazioni Trono Over: Armando e Michele arrivano quasi alle mani, Tina fa piangere una dama Oggi negli studi di Uomini e Donne è stata registrata un’altra puntata del Trono Over e, stando alle prime anticipazioni riportate dal blog Il Vicolo delle news, pare essere successo di tutto. Partiamo dalla notizia che più […] L'articolo Uomini e Donne anticipazioni, Armando contro Michele: rissa sfiorata al Trono Over ...