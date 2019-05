Rifiuti abbandonati in centro | il sindaco Napoli | ' Abbiamo trovato il responsabile'

Il Nepal organizzerà una spedizione per raccogliere parte dei Rifiuti abbandonati sull’Everest : Il Nepal ha annunciato che organizzerà una spedizione sull’Everest per recuperare una parte dei rifiuti abbandonati dagli scalatori e dei corpi delle persone morte negli anni sulla montagna. Del problema dei rifiuti che si trovano sull’Everest si parla da anni:

Rifiuti cimiteriali abbandonati - si sospettano resti umani : Un'area di circa 60 metri quadri adibita al transito per l'accesso nell'area cimiteriale "San Rocco" di Serra San Bruno e' stata sequestrata dal Gruppo Carabinieri Forestale di Vibo Valentia a seguito del ritrovamento di cumuli di Rifiuti speciali costituiti da porzioni di lapidi, portafiori, scarti di materiali edili, pezzi di bare in legno, indumenti gia' appartenuti a salme e resti di sospetta natura umana. I Rifiuti sono stati trovati nel ...

Rifiuti abbandonati in via Rimini : nuovo episodio di inciviltà a Montesilvano : ... quello di via Inn, dove i residenti a Montesilvano possono portare autonomamente i propri Rifiuti, si debbano vedere simili squallidi spettacoli. Non solo, è ovvio che questi episodi incidono sul ...