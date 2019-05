agi

(Di mercoledì 8 maggio 2019) “EL MAYOR RIDICULO DE LA HISTORIA”. Tutto Maiuscolo. “Sport” il quotidiano catalano, che è un po' un house organ del club blaugrana, ha un titolo di copertina durissimo per la squadra del cuore. “Il Barça scrive la pagina più nera… Roma non era un sogno: storica disfatta del Barça ad Anfield”. Tornando col pensiero all'incubo di Roma 2018, quando Messi e compagni si mangiarono il 4-1 dell'andata in casa perdendo 3-0 all'Olimpico. E sottolinea: “Zimbello d'Europa, un gol che non prendono nemmeno i ragazzi della scuola calcio elimina il Barça”. Cioè il gol su calcio d'angolo che, battuto a sorpresa, lascia ancora di sasso la difesa di. El Mundo Deportivo, il primo giornale sportivo del paese e il secondo d'Europa - dieci anni più giovane della Gazzetta dello Sport –, titola lapidario: “Nuova debacle europea del Barça y adiòs a la Champions”. “Proprio come a Roma, la squadra ...

Massimo09327711 : RT @soniabetz1: direi che così si rendono veramente ridicoli ! - _marlene1265 : RT @soniabetz1: direi che così si rendono veramente ridicoli ! - blogLinkes : 'Ridicoli': così la stampa spagnola affossa il mito infranto del Barcellona -