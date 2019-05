Richard Madden | il «Bodyguard» potrebbe diventare Eterno accanto ad Angelina

gqitalia

(Di mercoledì 8 maggio 2019) Anche peril destino segue la tendenza di tanti interpreti de Il Trono di Spade, approdati in pellicole Marvel (e non). Secondo Variety, l'attore scozzese sarebbe infatti in trattativa per entrare nel cast degli Eterni, il nuovo film Marvel Studios in arrivo l’anno prossimo, insieme aJolie, Kumail Nanjani e Ma Dong-seok. Da Il trono di Spade a Marvel &Co, una nuova fantagenerazione di attoriStando alle prime indiscrezioni, il film ispirato ai fumetti creati nel 1976 da Jack Kirby (e poi rilanciati negli anni duemila da Neil Gaiman) racconterà le avventure di due personaggi in particolare degli Eterni, antica razza umana manipolata geneticamente dai Celestiali e in costante lotta con i Devianti. Il progetto dovrebbe puntare sulla figura femminile di Sersi, in grado di manipolare l’energia cosmica, e sulla storia d’amore tra lei ...

