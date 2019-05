Riassunto della puntata del Trono Over di Uomini e Donne del 08/05 : Il Riassunto della puntata del Trono Over di Uomini e Donne di oggi inizia con il recall relativo al finale della puntata di ieri, incentrato sulla polemica tra Maria Antonietta e Marcello, prende finalmente la parola Angela, nuova fiamma di quest’ultimo: “E pensare che all’inizio non avevo voluto il suo numero di telefono per la distanza…io sono di Cremona e lui sta in Puglia, poi una volta abbiamo ballato e ci siamo conosciuti meglio, allora ...

Riassunto del daytime di Amici18 del 08/05 : Il Riassunto del daytime di Amici 18 parte con la promessa di Tish a Vincenzo: da lunedì avrebbe fatto lezione di classico con lui per non lasciarlo solo. Ma quando arriva la mattina Tish non si alza. E infatti vediamo il solo Vincenzo a lezione di danza classica con l’assistente Alberto Montesso. Giordana è a lezione per un ripasso dei suoi inediti. Tish anche è in sala che sta ripassando i brani che le sono stati assegnati. Il vocal coach ...

Riassunto della puntata del Trono Over di Uomini e Donne del 07/05 : Il Riassunto di oggi del Trono Over di Uomini e Donne si apre dal recall relativo al fine puntata di ieri: l’instancabile Riccardo ha intrecciato una nuova relazione con la bella Stefania ma il fatto che lei non possa più avere dei figli lo sta scoraggiando dal continuare la frequentazione, lei gli piace molto ma la sua voglia di paternità è forte. Stefania andrebbe tranquillamente avanti senza problemi, finché dura, perché con lui sta bene, ...

Scuola - precariato ultime notizie : ecco il Riassunto del tavolo tecnico Governo-sindacati : Il segretario generale dello Snals, Elvira Serafini, ha sintetizzato in un video gli argomenti relativi al primo tavolo tecnico che si è svolto ieri tra il Governo e i sindacati. ecco le dichiarazioni rilasciate dall’esponente sindacale. Docenti con 36 mesi di servizio e graduatorie concorsuali ‘Si è parlato del precariato, sicuramente l’attenzione è stata posta a coloro i quali hanno 36 mesi di servizio. Il Ministero propone ...

Riassunto della puntata del Trono Over di Uomini e Donne del 06/05 : Il Riassunto della puntata di oggi del Trono Over di Uomini e Donne si apre con Tina di buon umore, naturalmente l’argomento è sempre Gemma e la sua immagine: secondo lei “ritoccata” da filtri alle telecamere, ma oggi la Nostra dice di essere in possesso di una notizia bomba…Gemma ha una storia con uno dei cameramen! Si ride in studio nel benevolo imbarazzo del malcapitato Claudio, poi, dopo la sua scoppiettante introduzione l’opinionista va a ...

Riassunto del daytime di Amici18 del 06/05 : Il Riassunto della puntata del daytime di Amici 18 di oggi si apre con l’arrivo degli ospiti prima della sesta puntata del Serale: Ricky Martin, Vittorio Grigolo, Loredana Bertè, Massimo Ranieri, Al Bano, Luciano Cannito e Beppe Vessicchio esprimono le loro sensazioni. Pochi giorni prima Albano e Massimo Ranieri hanno raggiunto i cantanti della due squadre per provare i duetti. Massimo Ranieri ha lavorato con Alberto. Albano ha provato con ...

Riassunto del daytime di Amici18 del 03/05 : Il Riassunto della puntata del daytime di Amici18 di oggi inizia con Rafael e Vincenzo che stanno preparando la comparata di danza classica nello studio del Serale, con l’ausilio dell’assistente Alberto Montesso, del Direttore Artistico Giuliano Peparini e del coreografo di fama internazionale Lienz Chang. Le due variazioni sono “Diane e Actéon” voluta da Rafael e lo “Schiaccianoci” nella versione di Giuliano Peparini con l’aggiunta di passaggi ...

Riassunto della puntata del Trono Classico di Uomini e Donne del 03/05 : Il Riassunto della puntata del Trono Classico di Uomini e Donne parte dal recall della puntata di ieri e dalla frase di Angela: “Maria oggi mi devi aiutare!e” poi ancora: “Santa Maria Goretti si è svegliata!”, Giulia, che le aveva coniato il soprannome, le dà il cinque divertita, ma in studio tra qualcuno dei suoi corteggiatori serpeggia il nervosismo, vedi Alessio che si trincera dietro un “silenzio stampa” in ansiosa attesa delle esterne a ...

Riassunto della puntata del Trono Classico di Uomini e Donne del 02/05 : Il Riassunto della puntata del Trono Classico di Uomini e Donne inizia con la discesa dei tronisti e il recall di quanto successo la scorsa settimana tra Andrea e le sue corteggiatrici. A questo punto inizia la puntata odierna. Il tronista che bacia tutte e di conseguenza tutte fa arrabbiare è anche protagonista delle medesime dinamiche di sempre: i baci prima ad una e poi all’altra scatenano accese discussioni e polemiche tra lui e la delusa di ...

Riassunto del daytime di Amici18 del 02/05 : Il Riassunto del daytime di Amici 18 inizia con la Squadra Bianca che si sveglia scherzosa e pensa a una corale di Squadra per vincere al televoto che coinvolga anche il loro Direttore Artistico Ricky Martin. Ai ballerini viene comunicata la Prova Peparini: dovranno coreografare due brani senza l’ausilio degli assistenti e senza poterli provare sul palco. I brani in questione sono: uno di Caterina Caselli e uno di Emma, che si sono trovati nel ...