Riace | nasce fondazione per salvare l’accoglienza Tribunale nega a Lucano permesso per

(Di mercoledì 8 maggio 2019) Mimmonon potrà tornare anemmeno per la presentazione della“È stato il vento”, nata nei mesi scorsi con l’obiettivo diil modello di accoglienza dei migranti dopo lo stop dei finanziamenti da parte della prefettura e del ministero dell’Interno. Ancora sottoposto al divieto di dimora e rinviato a giudizio nell’ambito dell’inchiesta “Xenia”, il sindaco “sospeso” disi è visto rigettare l’istanza, presentata dai suoi avvocati Antonio Mazzone e Andrea Daqua, con la quale aveva chiesto aldi Locri di autorizzarlo a partecipare all’evento previsto per l’11 maggio. Un evento in cui è prevista la presenza di molti artisti che hanno aderito. È stato preparato anche un manifesto perfirmato da un centinaio di cantanti. Tra gli altri anche da Fiorella Mannoia, Piero Pelù, Peppe Voltarelli, Nicolò Fabi, Vinicio Capossela, i 99 Posse, Daniele ...

