Revocato l' incarico al sottosegretario Siri Nessuna conta in Cdm ma prima battaglia tra

Consiglio dei Ministri : Revocato l'incarico a Siri<br>Prevale la linea di Conte e del M5S : Aggiornamento ore 12:50 - Si è concluso il Consiglio dei Ministri di oggi, che circa due ore fa si è aperto direttamente dalle "varie ed eventuali" ossia con il caso Siri. Il Premier ha chiesto di affrontarlo subito e ha esposto i motivi per cui ha chiesto la revoca del l'incarico di sottosegretario al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Durante la discussione la ministra leghista della Pubblica amministrazione ...

