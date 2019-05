RepFi | Il Napoli vuole inserire Diawara nell’affare Veretout La Fiorentina non ci sta

ilnapolista

(Di mercoledì 8 maggio 2019) L’edizionedi Repubblica scrive della deludente stagione di Jordan: La seconda stagione in viola, per, è stata tutt’altro che in ascesa. Pioli ha dovuto adattare il francese davanti alla difesa, dopo l’addio di Badelj, sacrificando le sue doti in fase offensiva e chiedendo al giocatore maggiore attenzione nelle fasi di interdizione. Meno fantasia, più equilibrio. Rendimento in calo, realizzazioni dimezzate (5) e un finale di stagione assolutamente da dimenticare Nonostante questo il calciatore piace alche ha avviato le trattative per portarlo in squadra. Testa altrove dunque per il calciatore, forse già nel capoluogo partenopeo e questo potrebbe essere il motivo delle sue ultime prestazioni poco brillantinon ha mai nascosto l’ambizione di poter giocare in Champions e così, a giugno, il suo addio pare scontato. Ilha ...

