Renato Zero | un tour e un nuovo album

Renato Zero torna al Palasele : annunciata doppia data a gennaio 2020 : Tutti gli spettacoli avranno inizio alle ore 21. Per informazioni sulle prevendite ufficiali autorizzate, sul costo dei tagliandi, sulle prenotazioni per i disabili: 089 4688156 - www.

Prezzi dei biglietti in prevendita per il tour di Renato Zero a due anni da Zerovskij : Sono ufficiali i Prezzi dei biglietti per il tour di Renato Zero, al via dal Palazzo dello Sport di Roma dal 1° novembre prossimo. Com'era lecito immaginare, i costi non si discostano di un solo centesimo da quelli esposti per Zerovskij, con la Platea Gold fissa a 90 € per tutte le date in programma. La prevendita esclusiva parte dal 7 maggio alle ore 11, quindi sono attimi di fermento per tutti gli iscritti a Fonopoli che potranno presto ...

Al via le prevendite esclusive per i biglietti del tour di Renato Zero da novembre : info utili e data ufficiale : Sono ufficiali le prevendite esclusive dei biglietti per il tour di Renato Zero e, come di consueto, saranno riservate ai soci di Fonopoli che abbiano regolarizzato l'iscrizione annuale al momento dell'acquisto. Tutti gli iscritti che possono accedere alla prevendita esclusiva dovranno quindi richiedere il codice di acquisto inviando una mail all'indirizzo tour2019@fonopoli.net, nella quale si indicheranno il proprio nome e cognome con il ...

Si aggiungono nuovi concerti di Renato Zero per l’album atteso a ottobre : info e biglietti in prevendita : I nuovi concerti di Renato Zero si terranno a Mantova, alla Grana Padano Arena. Va così ad allungarsi il calendario di spettacoli che l'artista romano ha pensato per il supporto del suo nuovo album e che ha già dichiarato di voler intitolare Zero Il Folle. La Grana Padano Arena (ex PalaBam) di Mantova accoglieranno i concerti nelle date del 18 e 19 novembre, subito dopo le due date che terrà al Nelson Mandela Forum di Firenze. I biglietti ...

Lo shooting fotografico del nuovo album di Renato Zero introduce alle novità in arrivo da ottobre : Il nuovo album di Renato Zero è anticipato da uno shooting fotografico che l'artista romano ha condiviso sui suoi canali social a qualche giorno dall'annuncio a sorpresa del nuovo disco e del nuovo tour che avrà inizio a cominciare dal 1° di novembre a Roma con biglietti in prevendita a partire 9 maggio. Il breve video condiviso da Renato Zero sui social ha letteralmente mandato in tilt i fan che ormai hanno iniziato il conto alla rovescia ...

Biglietti in prevendita per i concerti di Renato Zero da novembre - info utili e apertura disponibilità : I concerti di Renato Zero partiranno dal mese di novembre e saranno legati al nuovo disco di inediti Zero Il Folle, che ha intenzione di spedire sul mercato da ottobre. Già annunciato il produttore, che il cantautore romano ha individuato in Trevor Horn. I Biglietti per assistere ai concerti sono in prevendita su TicketOne e in tutti i canali abilitati a cominciare dal 9 maggio, con Vivaticket come unica piattaforma ufficiale. Si ripeterà ...

Amici - il messaggio sospetto di Renato Zero dietro le quinte : "Torno preso" - a chi frega il posto : Scoppia un giallo dietro le quinte di Amici di Maria De Filippi, dopo che Renato Zero ha mostrato un cartello alla fine della quarta puntata. Il cantante è tornato per lo show serale, dopo un lungo periodo di assenza, facendo sospettare ai fan un possibile ritorno in trasmissione, magari come giudic

Amici 2019 - Alvis e Alberto nella prova a sorpresa pensata da Renato Zero (VIDEO) : Amici 2019 serale, Alvise e Alberto cantano “Amico” di Renato Zero, in una prova proibitiva pensata proprio dal cantante (VIDEO) nella quarta puntata del serale di Amici tra gli ospiti, oltre a Raf e Umberto Tozzi, c’era anche Renato Zero. Un ospite pubblicizzato molto nei promo di Canale 5, in cui si faceva riferimento a una prova impossibile che i ragazzi avrebbero dovuto sostenere. Questa prova è stata pensata da Renato Zero ...

Amici 18 : Renato Zero torna presto... per sostituire Loredana Bertè? : Renato Zero è stato, sicuramente, l'ospite d'onore della quarta puntata del serale di 'Amici 18', in onda, stasera, sabato 20 aprile 2019. Il poliedrico cantautore ha duettato, durante la 'prova folle', con Alvis e Alberto, sulle note di uno dei suoi più grandi cavalli di battaglia, 'Amico'. Ha scherzato, a lungo, con la conduttrice, Maria De Filippi e annunciato l'uscita del nuovo album (ad ottobre), 'Zero il folle' e l'inizio di un tour ...

Amici 18 - Renato Zero lancia una frecciatina : 'I numeri senza lo zero non valgono un ca**o'. Poi l'annuncio del nuovo album e del tour : Super ospite della quarta puntata di è Renato zero . Il cantante ha duettato insieme ad Umberto e Alvise 'Amico', uno dei suoi pezzi storici. Pubblico in piedi, Maria De Filippi si congratula con lui: ...

Renato Zero a Maria De Filippi : “Sporcacciona” e la Bertè applaude felice : Amici 2019, Renato Zero e Maria De Filippi: un simpatico siparietto durante la diretta Renato Zero è stato l’ospite speciale della quarta puntata del Serale di Amici 2019. Ha affidato una “prova folle” ai concorrenti: Alvis e Alberto Urso hanno cantato Amico, uno dei brani più belli di Zero. Durante l’esibizione è intervenuto anche il […] L'articolo Renato Zero a Maria De Filippi: “Sporcacciona” e la ...

Amici - Renato Zero fuori controllo : urla più volte "cazz***" e dà della "sporcacciona" alla De FIlippi : Ad Amici, il programma di Maria De FIlippi nella sua edizione serale su Canale 5, l'ospite d'onore era Renato Zero, il quale ha stabilito una "prova folle", così la ha definita, per Alvis e Alberto Urso, che hanno cantato Amico, uno dei brani più celebri di Zero (che è intervenuto durante la perform

Amici 18 : Renato Zero lancia una frecciatina a Loredana Bertè? : Renato Zero si elogia ad Amici 2019: “Io sono uno che…” Renato Zero, superospite della quarta puntata di Amici 18, è stato protagonista della terza prova duettando con due concorrenti del talent show e alla fine dell’esibizione dopo aver fatto un discorso sul talento e sul futuro dei giovani dice – parlando del suo prossimo progetto discografico – che “Io sono uno che i brani se li arrangia, se li ...