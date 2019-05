Registratore di cassa telematico 2019 | come funziona e istruzioni

termometropolitico

(Di mercoledì 8 maggio 2019)diDal 1° luglioi commercianti con un volume d’affare superiore ai 400 mila euro, saranno obbligati a emettere lo scontrino digitale tramite appositodi. Dal 1° gennaio 2020, invece, l’obbligo sarà esteso a tutti gli esercenti, anche quelli piccoli. La scadenza è vicina, ma mancano ancora alcuni decreti attuativi e Confcommercio ha già chiesto una proroga al 1° gennaio 2020, ovvero la data nella quale l’obbligo sarà per tutti.diLo scontrino digitale sostituirà dunque quello di carta, ma per i consumatori non cambierà nulla. Il vantaggio, per questi ultimi, consiste nell’avere a disposizione anche uno scontrino elettronico e dunque una relativa garanzia digitale sul prodotto acquistato. La conservazione dello stesso sarà inoltre ...

