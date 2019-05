Reggina-Monopoli | cresce l’attesa | inizia la sfida… social FOTO

calcioweb.eu

(Di mercoledì 8 maggio 2019)l’attesa in vista dell’inizio dei playoff validi per il campionato di Serie C, la stagione è arrivata ormai nella fase decisiva. Una squadra che si candida ad essere grande protagonista è sicuramente la, il club amaranto ha cambiato nuovamente passo dopo il ritorno in panchina di Cevoli ed adesso è una seria candidata anche per il salto di categoria. Nel primo turno assolutamente da non sottovalutare la sfida contro il, quella ospite è una squadra compatta che proverà a giocare al Granillo in contropiede. Lasembra superiore dal punto di vista dell’organico, previsto inoltre il pubblico delle grandissime occasioni.la sfida, nelle ultime ore messaggio delsu Facebook: “vengo io a casa tua e giochiamo”. Playoff Serie C, l’analisi degli accoppiamenti: le possibili sorprese e le favorite al passaggio del ...

CalcioWeb : #RegginaMonopoli, cresce l'attesa: inizia la sfida... social [FOTO] - piero08832050 : RT @MonopoliCalcio: Ehi @Reggina_1914, domenica sera ci vediamo e giochiamo ?? Vengo io a casa tua alle 19.30 ???? Che vinca il migliore ?????… - citynowit : “Cresce l'attesa, ma anche il timore di file interminabili ai punti di prevendita ” -