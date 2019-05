Regali Festa Della Mamma 2019 | Tante Idee Per Tanti Tip Di Mamma

Festa della mamma 2019 - 10 Regali hi-tech per sorprenderla : mamma e tecnologia, due mondi paralleli? Ci sono voluti anni per combattere lo stereotipo secondo cui alle donne, e ancor di meno alle mamme, non interessano gli oggetti tech. Per questo, se in occasione della Festa della mamma – in programma il prossimo 12 maggio - trovare un regalo originale può diventare complicato per mancanza di tempo o d’idee, conviene buttarsi sulla tecnologia. Basta avere un occhio di riguardo per il design e puntare ...

Festa del Papà 2019 : ecco i Regali più gettonati : “Solo 1 figlio su 3 ha le idee chiare sul regalo per il proprio padre con una spesa che nel 40% dei casi non supera i 20 euro“: è quanto emerge da un’analisi di Uecoop, l’Unione europea della cooperative, su una rilevazione on line di Google Opinion Rewards nella fascia d’età fra i 18 e i 54 anni in occasione della Festa del Papà del 19 marzo. “Il 39% dei regali riguarda abbigliamento, accessori, profumi e oggetti o cosmetici ...

10 idee per la Festa del Papà che non si aspetta : Regali e dediche per lui : La Festa del Papà è alle porte, e per gli indecisi o per chi non sa cosa regalare o scrivere al proprio Papà, ecco 10 utili spunti. Cinque suggerimenti per un regalo e altrettanti per una dedica che lo commuoverà di certo. ...Continua a leggere

Festa del papà : i 5 migliori Regali a meno di 30 euro : Eccone una che raffigura il padre preferito dai nerd di tutto il mondo! Anakin Skywalker, anche conosciuto col suo nome Sith Dart Fener , padre e nemico giurato di Luke Skywalker, della saga di ...

Festa del papà : i 5 migliori Regali beauty per lui! : Il 19 marzo è la Festa del papà, un giorno scelto come simbolo per omaggiare gli uomini a noi cari, che siano i padri dei nostri figli o i nostri. E se per feste a tema più femminile, come ad esempio San Valentino, la Festa della Donna o la Festa della Mamma tendiamo a ricevere o regalare un piccolo pensiero per celebrarle, spesso gli uomini ed i papà vengono messi un po’ da parte. È vero, fare un regalo ad un uomo è molto più difficile perché ...

