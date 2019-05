Reddito | 79mila domande al concorso per 3mila posti da navigator In testa Campania e

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 8 maggio 2019) Sono 78.788, un po’ sotto i 100mila attesi dal governo, i candidati per idaalla scadenza dell’avviso per presentare le. “Mi auguro che entro la fine di giugno ipotranno essere operativi e avviati alla formazione”, ha commentato Mimmo Parisi, presidente dell’Agenzia nazionale per le politiche attive per il lavoro. A guidare la classifica regionale delle candidature è la– con 13.001 candidati – subito davanti alla Sicilia (11.886), seguita dal Lazio con 9.304, la Puglia con 9.191 e la Calabria, dove i candidati finali sono 6.977. La città con più candidati è Roma con 7.092, seguita da Napoli (6.812), Palermo con 3.503, Catania dove i candidati sono 2.758 e Salerno, con 2.457. Il, secondo la nota dell’Anpal, “sarà la figura centrale dell’assistenza tecnica fornita ai Centri per ...

