Real Madrid | tutti i dubbi dell’agente di Bale sulla conferma del gallese

(Di mercoledì 8 maggio 2019) “Lui vuole rimanere ma non sono sicuro che Zidane voglia che resti”. Sono le dichiarazioni di Jonathan Barnett, agente di Gareth, ai microfoni di “Sky Sports News”. “ha un contratto fino al 2022 e vorrebbe rispettarlo fino alla fine – continua Barnett – E’ stato ed e’ ancora, secondo uno, uno dei migliori 3-4 giocatori al mondo. Ma il calcio e’ un gioco di opinioni e Zidane non la pensa come me, ne ha il diritto e non lo critichero’ per questo”. Nelle ultime settimane si è parlato di interesse da parte dei club di Premier League. “E’ certamente possibile se qualcuno mette la mano al portafoglio e paga quanto pensiamo Gareth meriti. E sono tanti soldi…”. CalcioWeb, le ultime notizie e gli aggiornamenti sul calcio italiano ed esteroL'articolo...

