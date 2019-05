romadailynews

(Di mercoledì 8 maggio 2019) Roma – Il sindaco di Roma, Virginia, stando in questo momento laRom nell’appartamento assegnato in via Satta, a. Con lei sono presenti i vicini di casa, ildella, don Ben Ambarus, e un delegato del Vicariato. L'articolorom a: con leiproviene da RomaDailyNews.

romadailynews : Raggi incontra famiglia #rom a Casal Bruciato: con lei direttore #Caritas: Roma – Il… - FPennabianca : RT @d_gerbino: #Casalbruciato la sindaca #Raggi incontra la famiglia #rom per portare la solidarietà dell'amministrazione... Non mi risult… - Rickyrickyric89 : RT @d_gerbino: #Casalbruciato la sindaca #Raggi incontra la famiglia #rom per portare la solidarietà dell'amministrazione... Non mi risult… -