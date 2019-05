Raggi da famiglia rom | insultata

Gossip - Belen e Santiago Raggiungono Stefano a Napoli : la famiglia potrebbe essere riunita : Belen Rodriguez e Stefano De Martino non si nascondono più: ad un paio di mesi dalle foto in aeroporto dove si scambiavano tenerezze, i due hanno deciso di vivere il loro ritrovato sentimento alla luce del sole. Dopo essere stati beccati in un locale milanese mentre si baciavano, la showgirl e il ballerino si sono fatti pizzicare in atteggiamenti familiari a Napoli: la 34enne, infatti, ha raggiunto il marito nella città dove trascorre gran parte ...