Radio Kiss Kiss | De Maggio fa il punto sul mercato del Napoli | trattative e cessioni

forzazzurri

(Di mercoledì 8 maggio 2019) Walter DesuldelIl direttore di, Walter Deè intervenuto nel corso diGoal per parlare del calcioazzurro sui possibili acquisti e sulle probabili. Ecco quanto ha dichiarato: “Hysaj è seguito dall’Inter, ma se Sarri dovesse andare alla Roma, l’albanese potrebbe andare anche alla Roma. Trippier piace sia ache alla Juventus. De Paul pure piace non poco al. Per me potrebbero arrivare sia Trippier che Castagne. Manolas andrà alla Juve. Non credo che ilprenderà Barella, Veretout arriva se parte Allan. Cavani? Bisogna capire se è nelle possibilità del. Se fossi in De Laurentiis farei un contratto choc ad Ancelotti, dieci anni di contratto. Fatturato del? E’ di 140 milioni di euro. De Laurentiis prende in giro la gente? Non credo proprio, forse lo faceva qualcuno anni ed anni ...

GennaroManzo4 : @Enry22Pocho @Marco_Pesacane @17su24 Fammi sapere come ti trovi. E poi attento al calciomercato. Diranno mille nomi… - yllisrabbit : So tre giorni che a lavoro lascio radio kiss kiss e so tre giorni che sento le stesse canzoni. Quella di ligabue (c… -