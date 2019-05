' Può restare a casa o al ministero' | nonostante l' ironia della Gruber | Salvini va ad

Otto e Mezzo - Matteo Salvini : "Non ne ho voglia ma devo andarci". La reazione di Lilli Gruber : "Può restare a casa" : Matteo Salvini, vice-premier, Ministro dell'Interno e leader della Lega, avrebbe dovuto essere presente (già dal titolo, sono intuibili i motivi del condizionale...) nella puntata di Otto e Mezzo, il programma di approfondimento giornalistico condOtto da Lilli Gruber e in onda su La7 in access-prime time, di domani sera, mercoledì 8 maggio 2019.I tormentoni "televisivi" di Matteo Salvini, però, sono ben noti, di conseguenza, durante un ...

Sassuolo - De Zerbi : 'Sensi Può fare quello che vuole - Locatelli deve restare! Il mio futuro...' : Roberto De Zerbi , allenatore del Sassuolo , parla a Sky Sport il giorno dopo aver raggiunto l'aritmetica salvezza sulla panchina neroverde: 'Salvarsi in anticipo è molto importante, almeno possiamo già preparare il futuro. L'Empoli darà filo da torcere a ...

Cairo : «Petrachi-Roma? Non penso sia vero. Può restare al Toro» : ROMA - Il futuro di Gianluca Petrachi è al momento un punto interrogativo. La Roma è molto interessata al direttore sportivo e vorrebbe portarlo nella capitale, ma a bloccare - almeno per il momento - ...

Roma - i tifosi stanno con Ranieri. E col 4° posto Può restare : Se fossero delle elezioni primarie, non rappresenterebbe niente più che un robusto "endorsement" da parte dei militanti di partito, ma il dato è di quelli da non trascurare. Ovvero, se la Roma non ...

Chiariello attacca Ancelotti : “Mi sta deludendo. Dice che chi non vuole restare Può andare via - ha già perso il catenaccio?” : Chiariello attacca Ancelotti: “Mi sta deludendo. Dice che chi non vuole restare può andare via, ha già perso il catenaccio?” Napoli Chiariello Ancelotti| Umberto Chiariello, durante la sua trasmissione “Un calcio alla radio” ha rilasciato alcune dichiarazioni su Ancelotti e sul Napoli sulle frequenze di Radio Crc. Queste le sue parole. Queste le dichiarazioni di Umberto Chiariello “Ancelotti ha già perso la ...

Roma - Under Può restare : Come riporta Il Corriere dello Sport , il deprezzamento di Cengiz Under dovuto ai recenti infortuni aumenta le probabilità che la Roma decida di tenerlo. Il contratto di Under scade nel 2022 e su di lui hanno messo gli occhi ...

Grande Fratello 16 - resoconto terza puntata : Ambra eliminata - Lemme Può restare : Non sono mancate le sorprese e i confronti accesi nella terza puntata del Grande Fratello 16, andata in onda ieri 23 aprile eccezionalmente di martedì sera. Barbara d'Urso ha ripercorso i momenti salienti della settimana, rammentando le diffide ricevute da alcuni concorrenti e citando le dichiarazioni di Alberico Lemme, che poi è stato raggiunto da un richiamo formale da parte di Mediaset. Il farmacista si è così sottoposto al giudizio del ...

Cdm - ancora scontro sulle dimissioni di Siri e il decreto Salva Roma. Di Maio : 'Sottosegretario indagato - non Può restare' : Ma in serata l' Adnkronos rivela il contenuto di una mail interna al Mef in suo possesso, datata 4 aprile, in cui il sottosegretario leghista all'Economia, Massimo Garavaglia , dà il proprio ok alla ...

NBA – David Griffin convinto - Anthony Davis Può restare ai Pelicans : “emozionante costruire intorno a lui” : Il nuovo gm dei Pelicans, David Griffin, convinto di poter convincere Anthony Davis a restare a New Orleans: avviati i primi contatti con l’agente Rich Paul In vista del mercato estivo, il nome di Anthony Davis è uno dei più caldi. Il centro dei New Orleans Pelicans ha espresso a più riprese la volontà di essere ceduto e la franchigia della Louisiana sembra avere tutta l’intenzione di accontentare la sua richiesta. Il nuovo gm, ...

Flat tax 2020 famiglie : a chi conviene e chi Può restare col regime attuale : Flat tax 2020 famiglie: a chi conviene e chi può restare col regime attuale In seguito all’approvazione del DEF e il contestuale annuncio della riforma Irpef a partire dal 2020, cominciano a circolare le prime simulazioni riguardanti l’imposizione della Flat Tax; chi guadagnerebbe dall’introduzione della tassa “piatta”? A chi conviene rimanere sotto l’attuale regime di tassazione? Flat tax 2020: 15% per nuclei con redditi superiori ...

Armando Siri indagato - Matteo Salvini : “Può restare dov’è e fare il suo lavoro” : Per Matteo Salvini il sottosegretario ai Trasporti Armando Siri non deve dimettersi: "lo conosco come persona pulita, specchiata, integra e onesta. Quindi mi auguro che le indagini siano veloci veloci, rapide rapide, per accertare se altri abbiano sbagliato. Per quanto mi riguarda, lui può tranquillamente rimanere lì a fare il suo lavoro".Continua a leggere

Nba - Davis Può restare a New Orleans : ecco perché... : 'That's all, folks', questo è tutto, diceva la maglietta di Anthony Davis in quella che doveva essere la sua ultima apparizione a New Orleans da giocatore dei Pelicans. Solo che potrebbe non essere ...

Ancelotti - parla la figlia : 'Contro il Milan aveva le lacrime agli occhi. Può restare a vita a Napoli' : Napoli è una bellissima piazza, con un entusiasmo unico in Italia e paragonabile a poche al mondo, e si tratta di una squadra che non vince da anni oggettivamente. Una squadra che è arrivata sempre ...

Questa lucertola Può restare 16 minuti sott’acqua. Come fa? : Riesce a stare più di un quarto d’ora sott’acqua pur di salvarsi dai predatori, e senza troppe difficoltà. Questa piccola lucertola tropicale (nome scientifico: Anolis aquaticus) tipica di Panama e del Costa Rica, ha trovato un modo tutto suo per sviluppare questo super potere: creare e trattenere una bolla d’aria sul muso, Come un vero e proprio palloncino, dove rifornirsi di ossigeno all’occorrenza. Una volta in acqua ...