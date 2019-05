Pronostici Serie A | 11-13 maggio 2019 | Consigli Scommesse 36^ Giornata

Pronostici Serie B/ Scommesse e quote : focus sul Monday Night dello Zaccheria : Pronostici Serie B: le quote e le Scommesse delle partite messe in programma nel fine settimana del 4 e 5 maggio 2019, per la 37giornata.

Pronostici Serie B/ Quote e scommesse : Livorno - partita fondamentale al Picchi : Pronostici Serie B: le Quote e le scommesse delle partite messe in programma nel fine settimana del 4 e 5 maggio 2019, per la 37giornata.

Pronostici Serie A 35^ giornata - i consigli di CalcioWeb : Juve e Milan vincenti in casa : Pronostici Serie A – Si apre questa sera il 35° turno di Serie A con il derby della Mole tra Juventus e Torino. Due anticipi domani, alle 18 Chievo-Spal, alle 20.30 l’Inter va a Udine. “Antipasto” delle 12.30 di domenica sarà il derby toscano tra Empoli e Fiorentina, tre gare come sempre alle 15 tra cui spicca un interessante Lazio-Atalanta. Scontro salvezza-Europa alle 18 con Genoa-Roma mentre in serata il Napoli ...

Pronostici Serie B - 37^ giornata : i consigli di CalcioWeb : risultato pieno per la Cremonese : Pronostici Serie B – Ultime giornata di campionato in Serie B, si torna subito in campo con la 37^ giornata del torneo cadetto. Partite molto importanti nella giornata di sabato, il Palermo in trasferta contro l’Ascoli per alimentare le ultime chance di promozione diretta, il Brescia è già promosso in Serie A ed affronta il trasferta la Cremonese, alla ricerca di punti per i playoff. Lo Spezia affronta il casa il Crotone, ...

Pronostici Serie A - 3-6 maggio 2019 : Consigli Scommesse 35^ Giornata : Serie A: Tutti i Consigli sui Pronostici valevoli per la 35^ Giornata che si giocherà dal 3 al 6 maggio 2019.La 35° Giornata si gioca subito il match clou, con la stracittadina di Torino che conta più per i granata che per i bianconeri.Sabato l’Inter potrebbe mettere una seria ipoteca sulla zona Champions, approfittando dell’impegno che all’Olimpico vede opposte Lazio ed Atalanta (ne potrebbe approfittare anche la Roma, di scena a ...

Pronostici Serie B 36^ giornata - i consigli di CalcioWeb : il Palermo rischia : Pronostici Serie B – giornata importantissima in Serie B: il 36° turno potrebbe infatti già emettere qualche verdetto. Si gioca domani. Alle 12.30, gara significativa: il Palermo ospita lo Spezia e, in caso di mancata vittoria, spalancherebbe le porte alla promozione del Brescia, che battendo l’Ascoli nel posticipo delle 18 sarebbe certa di un posto nella prossima Serie A. Tutto il resto del programma è alle 15: occhi puntati ...

Pronostici Serie B - 1 maggio 2019 : Consigli Scommesse 36^ Giornata : Serie B: Tutti i Consigli sui Pronostici valevoli per la 36^ Giornata che si giocherà il giorno 1 maggio 2019Terz’ultimo turno di campionato tutto concentrato in un giorno, come quasi sempre quando si tratta di un infrasettimanale.Grosse possibilità per Brescia e Lecce di mantenere le distanze sul Palermo, che in casa dovrà necessariamente battere lo Spezia. Perugia Cittadella vale la zona play-off, mentre in coda il Carpi è tornato a ...

Pronostici Serie B/ Scommesse - quote : granata favoriti contro l'Ascoli - 35giornata - : Pronostici Serie B: le quote e le Scommesse fissate dalla nostra redazione per le partite della 35giornata del campionato cadetto, 27-28 aprile 2019.

Pronostici Serie A 34^ giornata - i consigli di CalcioWeb : Torino-Milan - risultato da decifrare : Pronostici Serie A – Domani al via il 34° turno di Serie A, spalmato come ormai d’abitudine nella tre giorni calcistica che si concluderà lunedì sera. Tre sfide al sabato tra cui la gara salvezza Bologna-Empoli, Roma-Cagliari e il big match Inter-Juventus. Alle 12.30 di domenica il Napoli va a Frosinone, due partite alle 15, e gli interessantissimi Sampdoria-Lazio alle 18 e Torino-Milan alle 20.30. Chiudono lunedì Atalanta-Udinese e ...

Pronostici Serie B - i consigli di CalcioWeb : pareggio tra Lecce e Brescia? : Pronostici Serie B – Si torna in campo per il campionato di Serie B, la stagione è arrivata nella fase decisiva per gli obiettivi di promozione e salvezza. Il turno prende il via con la partita tra Benevento e Cosenza, il Palermo non può permettersi passi falsi sul campo del Livorno e con l’arrivo di panchina di Delio Rossi che ha preso il posto di Stellone. Trasferta difficile per il Verona sul campo del Pescara, scontro ...

Pronostici Serie A - 27-29 Aprile 2019 : Consigli Scommesse 34^ Giornata : Serie A: Tutti i Consigli sui Pronostici valevoli per la 34^ Giornata che si giocherà i giorni 27-28-29 Aprile 2019.Con lo scudetto già assegnato le ultime cinque giornate spostano inevitabilmente l’attenzione sulla lotta per la zona Champions e quella per la salvezza. E sotto questo punto di vista il nostro sabato calcistico è ricchissimo: il Bologna può mettere una seria ipoteca nella gara del Dall’Ara contro l’Empoli, la Roma ...

Pronostici Serie B - 26-27-28 aprile 2019 : Consigli Scommesse 35^ Giornata : Serie B: Tutti i Consigli sui Pronostici valevoli per la 35^ Giornata che si giocherà nei giorni 26-27-28 aprile 2019Per descrivere questo turno di Serie B vogliamo partire dalla fine, da quel posticipo tra Lecce e Brescia che mette di fronte le prime due della classe. Inutile dire come il Palermo, di scena a Livorno nel primo pomeriggio di sabato, debba necessariamente mettergli pressione, così come il Benevento non deve vanificare il ...

Riflettori puntati sul derby d’Italia : i Pronostici di William Hill per la 34a giornata di Serie A : Si comincia sabato pomeriggio con la sfida tra Bologna ed Empoli. I toscani sono all’ultima spiaggia e una vittoria – bancata da William Hill, il più autorevole bookmaker britannico, a 4.40 – potrebbe tornare a far sorridere Caputo&co. Gli emiliani, invece, dopo le ultime belle prestazioni, potrebbero accontentarsi anche di un pareggio (3.70) o far definitivamente sfumare le speranze dell’Empoli conquistando i tre punti (segno 1 a ...

Pronostici Serie A - secondo i bookies per la prossima stagione sarà ancora dominio Juve : L’ottavo scudetto consecutivo è archiviato e in quota è già partita la caccia ai trofei della prossima stagione. Bookmaker subito all’opera dopo il titolo conquistato dalla Juventus sabato scorso: a quattro giornate dalla fine del campionato, i betting analyst ‘prenotano’ un altro campionato a tinte bianconere, con il nuovo titolo, riporta Agipronews, offerto a 1,45 sul tabellone Snai. L’obiettivo più ...