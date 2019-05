Presidio contro no fondi hotel migranti

Milano - antifascisti in corteo contro Presidio per Ramelli : 'Partiti che legittimano estrema destra sono il pericolo più grave' : "Le leggi per sciogliere movimenti neofascisti come Casa Pound e Forza Nuova ci sono già, ma manca la volontà politica ". È questo l'appello lanciato dal responsabile milanese dell'Anpi Roberto Cenati nella giornata che ha visto sfilare gli antifascisti e i movimenti di estrema destra in due parti diverse di ...

Milano - antifascisti in corteo contro Presidio per Ramelli : “Partiti che legittimano estrema destra sono il pericolo più grave” : “Le leggi per sciogliere movimenti neofascisti come Casa Pound e Forza Nuova ci sono già, ma manca la volontà politica”. È questo l’appello lanciato dal responsabile milanese dell’Anpi Roberto Cenati nella giornata che ha visto sfilare gli antifascisti e i movimenti di estrema destra in due parti diverse di Milano. “In questo giorno vogliamo ricordare Gaetano Amoroso ucciso dai fascisti negli anni Settanta, ma vediamo con preoccupazione la ...

Calolzio : Presidio di protesta in piazza contro le 'zone rosse e blu' : Un presidio di protesta contro l'istituzione di 'zone rosse' nella Città di Calolziocorte. L'iniziativa è stata organizzata per domani, sabato 13 aprile, dal gruppo consigliare 'Cittadini Uniti per ...

Torre Maura - Presidio dei residenti contro le famiglie rom : “Stavano bene nelle baracche - Raggi li rimandi in un campo” : Dopo le proteste violente, i residenti di Torre Maura, quartiere della periferia est della Capitale, continuano a presidiare la strada di fronte al centro di accoglienza, di proprietà del Comune, dove ieri sono state trasferite alcune famiglie rom, in tutto circa una settantina di persone. Roma Capitale ha promesso di spostarli altrove ma la gente non si muove, “finché non se ne vanno tutti non ce ne andiamo da qua”, assicura un residente. La ...

Braga : ci interroghiamo dove sia stato controllo a Presidio Tmb Rocca Cencia : Roma – “Gia’ dal primo e gravissimo incendio del TMB Salario, occorso lo scorso dicembre, la sindaca Virginia Raggi dichiarava di aver chiesto impegni precisi dal Governo per un presidio di vigilanza continuo da parte delle Forze di polizia o addirittura dell’Esercito per il controllo degli impianti di trattamento rifiuti della Capitale. Vorremmo capire che tipo di controllo sia stato attivato su Rocca Cencia, considerato ...

Prato - 5mila contro Presidio Forza Nuova : 23.02 Piazze contrapposte a Prato. Al Mercato Nuovo 150 militanti di estrema destra. In 5mila in Santa Maria delle Carceri alla contro-manifestazione dell'Anpi. "L'Italia agli italiani, l'Europa agli europei",tra i cori scanditi dai 150militanti di Forza Nuova a Prato, per dire no "all'immigrazione clandestina". "Non ci fermiamo davanti ai diktat dell'Anpi", ha promesso il leader Roberto Fiore. In un'altra piazza più di 5mila hanno risposto ...

Prato - un centinaio di persone al Presidio di Forza Nuova : insulti a Gad Lerner. Alla contromanifestazione ne arrivano 3mila : Un breve corteo di un centinaio di persone dAlla stazione centrale di Prato fino a piazza del Mercato Nuovo, andata e ritorno. Un’ora di sfilata, il comizio del leader di Forza Nuova, Roberto Fiore, gli insulti a Gad Lerner. Mentre Alla contro-manifestazione in piazza Santa Maria delle Carceri c’erano oltre 3mila persone. La giornata in piazza nel centenario della fondazione dei Fasci di combattimento è scivolata via senza tensioni, ...