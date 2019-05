Pre-qualificazioni Roma 2019 | Jannik Sinner sconfigge Leonardo Musetti dopo una

oasport

(Di mercoledì 8 maggio 2019)vince in rimonta un match infinito contro Lorenzonelle semifinali delle pre-degli Internazionali d’Italia di tennis e vola in finaledue ore e quaranta minuti di aspra battaglia con lo score di 6-7 (5) 7-6 (6) 6-3. Perwild card per il tabellone cadetto, mentresfiderà Andrea Basso per un posto nel main draw. Inizia contrattonel primo set,centra subito il break, ma ai vantaggi del secondo game arriva l’immediato controbreak. Estremo equilibrio anche nel terzo gioco, ma il classe 2001 annulla due palle break e sale 2-1.impatta agevolmente, manon trema e resta avanti tenendo a trenta nel quinto gioco. I servizi cominciano ad essere dominanti a differenza di quanto visto ad inizio match, e così il confronto si avvia verso il tie break. Il primo minibreak lo mette a segno, che vola ...

