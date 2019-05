Popolare Vicenza | archiviati perché “non sapevano” | nelle motivazioni dei pm i componenti

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 8 maggio 2019) Può un consiglio di amministrazione di una banca, al gran completo, non accorgersi dell’esistenza “di un vero e proprio fenomeno di operazioni di finanziamento correlato all’acquisto/sottoscrizione di azioni proprie, per un importo complessivo superiore al miliardo di euro e relativo ad oltre mille controparti”? Incredibile ma vero, è accaduto alla Bancadi. Può il collegio sindacale di un istituto di credito non essersi accorto che era in atto un sistema di “operazioni baciate”, che nel biennio 2013-2014 “registrava la sua massima espansione anche per le necessità derivanti dal collocamento delle azioni di nuova emissione in occasione delle operazioni di aumento di capitale per un importo di oltre 1 mld di euro”? Altrettanto incredibile, ma anche questo è accaduto a Pop. La banca ha viaggiato verso l’abisso senza che buona parte di chi stava ...

