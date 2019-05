Popolare Vicenza - archiviati perché “non sapevano” : nelle motivazioni dei pm i componenti del cda sono belle statuine : Può un consiglio di amministrazione di una banca, al gran completo, non accorgersi dell’esistenza “di un vero e proprio fenomeno di operazioni di finanziamento correlato all’acquisto/sottoscrizione di azioni proprie, per un importo complessivo superiore al miliardo di euro e relativo ad oltre mille controparti”? Incredibile ma vero, è accaduto alla Banca Popolare di Vicenza. Può il collegio sindacale di un istituto di credito non ...