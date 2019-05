Polpette di tonno e ricotta – al forno o fritte

cosacucino.myblog

(Di mercoledì 8 maggio 2019) POLPETTINE DIINGREDIENTI:250 gr, 2 uova, 200 grall’olio d’oliva sgocciolato, 3 cucchiai di pecorino grattuggiato, sale, pepe, prezzemolo, pangrattato, olio per friggere (se volete friggerle) PREPARAZIONE In una ciotola unite ilspezzettato e sgocciolato con la, il pecorino e le uova. Aggiungete poi il prezzemolo e un cucchiaio di pangrattato. Salate e pepate a piacimento. Formate con questo impasto delle palline schiacciate che ripasserete nel pangrattato prima di passare alla frittura o al. Se volete friggerle: A parte scaldate l’olio in una padella da frittura (io uso olio d’oliva) e quando ben caldo intingete le polpettine fino a doratura. Se volete infornarle: Inpreriscaldato a 180° per circa mezz’ora. Servitele calde con un contorno di verdurine sottili croccanti

