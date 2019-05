Polizia risponde a Saviano: “Serviamo Paese non politica, che pena leggere questi commenti” (Di mercoledì 8 maggio 2019) La Polizia di Stato risponde polemicamente in un tweet a Roberto Saviano: “La Polizia di Stato serve il Paese e non è piegata ad alcun interesse di parte. Chi sbaglia paga nelle forme prescritte dalla legge. Che pena leggere commenti affrettati e ingenerosi per dispute politiche o per regolare conti personali".Continua a leggere



Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video... (Di mercoledì 8 maggio 2019) Ladi Statopolemicamente in un tweet a Roberto: “Ladi Stato serve ile non è piegata ad alcun interesse di parte. Chi sbaglia paga nelle forme prescritte dalla legge. Checommenti affrettati e ingenerosi per dispute politiche o per regolare conti personali".Continua aProsegui la lettura, vedi altri post, foto e video...

mante : Il responsabile social della Polizia di Stato, che non risponde a Valigia Blu ma a Open sì, dice testualmente che l… - mazzettam : @GaetaninoMolino @colvieux @poliziadistato @robertosaviano il signor Saviano è libero di lanciare le accuse che vuo… - il_Conte78 : RT @mazzettam: L'account della Polizia di Stato che risponde polemico a #Saviano è qualcosa che non avrei mai voluto vedere. Se non si capi… -