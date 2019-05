Pokémon GO ha registrato entrate per oltre 65 milioni di dollari lo scorso mese

eurogamer

(Di mercoledì 8 maggio 2019) Grazie in parte al suo terzo evento annuale "Eggstravaganza", ilNiantic è stata in grado di generare una solida crescita delleanno su anno inGO. Le stime di Sensor Tower Store Intelligence mostrano che i giocatori hanno speso più di $ 65in tutto il mondo nel corso deldi aprile, con un aumento del 15% rispetto allo stessodel 2018.Finora nel 2019, la spesa per il gioco è aumentata del 33% a circa $ 270attraverso l'App Store e Google Play, rispetto ai primi quattro mesi del 2018, quando il gioco halorde per quasi $ 203,5GO si è piazzato alla posizione 7 nella classifica delledelle app in tutto il mondo il, rispetto al n° 10 di aprile 2018. Si è classificato al n. 6 tra i giochi, dopo Clash of Clans, che ha visto un enorme aumento del fatturato ilgrazie ...

