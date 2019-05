“Pokémon Detective Pikachu” | l’anteprima del film di Letterman

ilfogliettone

(Di mercoledì 8 maggio 2019) "PokémonPikachu", la prima avventura Pokémon live-action, diretta da Rob, che nella sua versione originale vede Ryan Reynolds dare la voce a Pikachu. Il volto iconico del fenomeno globale Pokémon nella versione italiana è invece doppiato da Francesco Venditti.L'anteprima deldistribuito da Warner Bros Pictures e nelle sale da giovedì 9 maggio, si è tenuta domenica a Cinecittà World, dove è intervenuta Barbara Pavone, Vice President Grouo Marketing di Warner Bros. Italia: "I Pokémon sono iniziati come un videogame, poi negli anni sono diventati manga, anime, giocattoli, gadget, conquistando centinaia di milioni di fan in tutto il mondo, però è la prima volta che prendono vita in unlive action sul grande schermo ed è quindi la prima volta che al cinema, ispirato a un videogame spin-off, vediamo il nostro Pikachu in una veste totalmente originale"."È ...

