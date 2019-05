Più elettronica | meno rifiuti | i nuovi modelli di business che cambiano l’industria

meteoweb.eu

(Di mercoledì 8 maggio 2019) L’economia circolare sta già iniziando a trasformare, in particolare quella dell’. Un cambiamento dettato da novità normative, ma anche e soprattutto dalla nuova tecnologia e da innovatividi. E poi c’è l’attenzione alle politiche di sostenibilità, che è cresciuta e continuerà ad aumentare nei prossimi anni, soprattutto per quanto riguarda la gestione deie il riciclo. È quanto emerso nel corso della presentazione del Rapporto Cobat 2018, tenutasi oggi al MAXXI di Roma. Quest’anno lo storico consorzio che si occupa di economia circolare in Italia dal 1988, oltre a rendere pubblici i dati della raccolta e del riciclo deitecnologici nel Paese, ha lanciato la ricerca “Scenari e strategie future di gestione deitecnologici”, realizzata da Althesys, società di consulenza professionale indipendente che opera nei settori chiave ...

