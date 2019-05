Pino Daniele | i Musicanti omaggiano l' artista napoletano

Il teatro-canzone di Lina Sastri al Teatro Brancaccio sulle note dei poeti musicanti da Pino Daniele a Lucio Dalla : PRIMAPRESS, - ROMA - Il Teatro-canzone di Lina Sastri sarà sul palco del Teatro Brancaccio di Roma il prossimo 9 maggio con "Pensieri all' improvviso. Poesia in musica. Cantata del prima e del dopo". ...

Sei anni fa la morte di Richie Havens : le collaborazioni - da Pino Daniele ai Groove Armada - dell'uomo che 'aprì' Woodstock - 1 / 8 - : ... per primo, mise il piede - quando erano passate le poco le 17 del 15 agosto del 1969 - sul palco di quei 'tre giorni di pace, amore e musica' che avrebbero cambiato il mondo, eppure Richie Havens è..

Pino Daniele - un documentario lo racconta : la tv del 17 aprile : Su RaiTre alle 21.15 l'appuntamento è con "Chi l'ha visto?" , il programma alla ricerca delle persone scomparse e di approfondimento dei casi di cronaca condotto da Federica Sciarelli. Su Canale5 ...

Imminente il nuovo singolo di Gianluca Grignani registrato negli studi di Pino Daniele : Il nuovo singolo di Gianluca Grignani sta per arrivare. A confermarlo è l'artista di Destinazione Paradiso, che ha postato alcune novità che riguardano il suo futuro discografico sui suoi canali social ufficiali. Il progetto sembra ambizioso, come definito da lui stesso, con un singolo in uscita registrato negli studi di Pino Daniele e forse un album del quale ancora non ha definito i dettagli ma che potrebbe arrivare molto presto e a tre ...

Pino Daniele e Massimo Troisi, il programma di Rai 2 Made in Sud omaggia due grandi della musica e del cinema italiano, scomparsi prematuramente Si apre così la centesima puntata di Made in Sud, con l'omaggio a due grandi della musica e del cinema italiano. Parliamo di Pino Daniele e Massimo Troisi.

Napoli tra Eduardo e Pino Daniele : Mariangela D'Abbraccio, partenopea purosangue, cantante e attrice, li ha raccontati più volte i suoi esordi. 'Giovanissima, pensavo di iscrivermi alla scuola del Piccolo: era Strehler il mio polo d'...

Mara Venier è tornata a Domenica In. La zia di tutti è tornata al suo programma del cuore, al suo primo amore, quello che le ha dato la grande popolarità e tanto successo.

I Negramaro e Ciro D'Amore ricordano Pino Daniele : l'omaggio è da brividi : Continua l'Amore che torni indoor tour 2019 dei Negramaro, questa volta con una gradita sorpresa per il pubblico.In occasione dei concerti di Caserta, la band ha deciso di omaggiare Pino Daniele, scomparso nel gennaio 205, insieme a un ospite speciale. Marco D'Amore, attore diventato celebre nel ruolo di Ciro Di Marzio nella serie Gomorra, ha duettato con i Negramaro in un speciale medley con i brani "Quanno chiove", "E sona mo", "I say I sto ...

Un musical per ricordare Pino Daniele : Venerdì sera, a Milano, ha debuttato Musicanti, il musical con le canzoni di Pino Daniele.Ha dunque aperto le porte un locale strepitoso dall'atmosfera avvolgente, in una consonanza di voci e di strumenti, in accordo col cuore.Il locale si chiama Ue' man e occupa il palcoscenico del Teatro Arcimboldi e tornerà in scena la prossima settimana a partire da giovedì, per tutto il weekend.Il Ue' man, tempio dei musicanti ...

Giuliano Sangiorgi e Marco D’Amore di nuovo insieme per Pino Daniele sul palco dei Negramaro a Caserta (video) : Doppia data, doppio omaggio al bluesman partenopeo: i Negramaro hanno reso un tributo a Pino Daniele anche nell'ultimo dei due appuntamenti a Caserta del loro Amore Che Torni Tour Indoor 2019, stavolta con un duetto di Giuliano Sangiorgi e Marco D'Amore. Se nella serata dell'8 marzo era stato Enzo Avitabile a salire sul palco con il frontman della band per intonare Napul'è, mentre il giorno dopo Sangiorgi ha ospitato l'amico attore Marco ...

Negramaro - omaggio a Pino Daniele con Marco D'Amore al concerto : Giuliano Sangiorgi e i Negramaro hanno omaggiato Pino Daniele durante i due concerti sold out di Caserta dell''Amore che torni indoor tour 2019' con due esibizioni d'eccezione:...