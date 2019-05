PIL E LAVORO I numeri utili al Governo per le europee

Previsioni Ue : crolla PIL Germania - ma Italia ultima per crescita - investimenti - lavoro : Non bastasse il rischio di "no deal" della Brexit, ora anche i dazi annunciati da Trump contro la Cina con conseguente indebolimento dei mercati emergenti: le incertezze globali pesano su tutta l'...

Previsioni Ue : crolla PIL Germania - ma Italia ultima per crescita - investimenti - lavoro : Non bastasse il rischio di no deal della Brexit, ora anche i dazi annunciati da Trump contro la Cina con conseguente indebolimento dei mercati emergenti: le incertezze globali pesano su tutta l'...

La Commissione Ue vede male l'economia italiana - PIL - deficit - lavoro... - : Roma, 7 mag., askanews, - La Commissione europea ha effettuato una limatura sulla previsioni di crescita economica dell'Italia: ora sul 2019 stima un più 0,1%, cui dovrebbe seguire un più 0,7%nel 2020.

PIL E LAVORO/ I numeri utili al Governo per inseguire la - vera - ripresa : Negli ultimi giorni sono arrivati dati economici sull'Italia che il Governo farebbe bene a leggere e interpretare con attenzione

MotoGp – Dall’Igna tra obiettivi e modestia - il general manager Ducati fiero del lavoro di squadra dei suoi PILoti : “questo è veramente un team” : Gigi Dall’Igna tra modestia e gioco di squadra: le parole del general manager Ducati alla vigilia del Gp di Jerez de la Frontera Un periodo roseo per il team Ducati che sta dominando sia in Superbike che MotoGp con Bautista e Dovizioso leader delle rispettive classifiche piloti. Soddisfatto, ma sempre con i piedi per terra, Gigi Dall’Igna non si è voluto sbilanciare troppo: “il mio contributo è stato importante ma la ...

Posti di lavoro - PIL in ripresa e più export : cosa ci dicono (veramente) i numeri Istat : A marzo 60 mila occupati in più. Il miglioramento e gli enigmi che restano. A cominciare dall’occupazione che risale mentre la fiducia dei consumatori, per ora, continua a scendere: ormai è ai minimi da due anni

PIL e lavoro - piano con l'euforia... Esclusivo : l'analisi di Confindustria : Aprile si chiude con due ottimi dati Istat sul fronte del Pil nel primo trimestre e su quello dell'occupazione. Che cosa sta accadendo all'economia italiana? E che cosa dobbiamo aspettarci per i prossimi mesi? Affaritaliani.it lo ha chiesto al Centro Studi Confindustria Segui su affaritaliani.it

PIL - lavoro e debito. L'economia italiana batte - finalmente - un colpo : All'inizio del 2019 L'economia italiana ha registrato 'un moderato recupero che ha interrotto la debole discesa dell'attività registrata nei due trimestri precedenti', hanno spiegato dall'Istituto ...

PIL E LAVORO/ La scommessa della formazione per le professioni del futuro : Le trasformazioni tecnologiche richiedono una formazione all'altezza della situazione, per garantire sempre più occupabilità alle persone

PIL E LAVORO/ Ci sono specialisti pronti per i posti disponibili in Italia? : Unioncamere e Anpal hanno diffuso una previsioni sui fabbisogni occupazionali dei prossimi anni. Dati che sollevano almeno una domanda

PIL E LAVORO/ Se Quota 100 e Rdc finiscono per aiutare la recessione : Il mercato del LAVORO non attraversa un buon periodo e sembra che Quota 100 e Reddito di cittadinanza non miglioreranno la situazione

L'auto resta il driver del lavoro italiano : occupa 250mila persone e fa crescere il PIL : Una ricerca della Fondazione Ergo analizza punti di forza e di debolezza del settore e spiega perché buona parte dello...

PIL E LAVORO/ La lezione dell'Ue su come ridurre i nostri disoccupati : Negli ultimi anni le politiche messe in campo in Europa per combattere la disoccupazione hanno prodotti risultati. Ma l'Italia resta indietro

??PIL - Confindustria azzera le stime : «Italia ferma - manca il lavoro». Nuova lite Salvini-Di Maio sui «gufi» : Anche Confindustria raffredda le previsioni del governo gialloverde. E scoppia una Nuova polemica (a distanza) tra i vicepremier Salvini e Di Maio. Il Centro studi vede una «Italia...